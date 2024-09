Productores de arroz rechazan importación; IMA niega afectaciones

Tras anunciarse la importación de 60 mil quintales de arroz para fortalecer el inventario del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz de Panamá (Fapagrap) anunció su rechazo a dicha medida por considerar que genera una distorsión en la comercialización de este rubro.

Mediante un comunicado, los productores indicaron que la producción nacional es más que suficiente para satisfacer la demanda local, por lo que, resulta "incorrecto y engañoso" afirmar que existe una "limitada producción".

Arnulfo Morales, representante de la Fapagrap, señaló a Panamá América que durante las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el IMA, se mencionó que estas importaciones se harían a través de la cadena agroalimentaria no de la manera "inconsulta" como se realizó.

Morales sostiene que el desabastecimiento al que se refieren las autoridades es consecuencia de una serie de medidas que se están tomando "a la carrera" y sin programación. Sin embargo, el arroz de primera progresivamente irá apareciendo en las estanterías a medida que la industria se adapte a las nuevas disposiciones.

"No tengo duda de que el mercado va a ir siendo compensado en el tiempo normal con los abastecimientos de cada una de estas categorías, incluyendo el arroz de primera, efecto de las adicciones a la carrera", recalcó Morales.

Aunque las pérdidas en este momento son incalculables, los productores afirman que se va a trastocar la dinámica de comercialización del producto, ya que, el arroz importado será consumido por nacionales que dejarán de adquirir los granos del mercado para abastecerse por medio de las ferias y tiendas del IMA.

Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, destacó que la decisión de importar arroz responde a una necesidad de los consumidores, y que la importación no es de arroz en cáscara, sino pilado, por lo que, tendrá que ser utilizado desde su llegada y se mantendrá en rotación con el flujo de la compra nacional para cumplir con el inventario.

"Bajo ninguna circunstancia esto afecta el producto nacional, es más he dicho que vamos a comprar todo el producto que se pueda para poder atender a la gente", afirmó Murillo.

El director confirmó que existe desabastecimiento de arroz en las galeras de la institución, "lo único que tenemos son 25 mil quintales que aún no han sido entregados por los molinos", por tanto, insta a los productores a demostrar que cuentan con los quintales suficientes para afrontar la demanda.

Dicho desabastecimiento ha provocado la suspensión de ferias del IMA, no obstante, la entidad está dispuesta a suspender la importación si los productores garantizan la cantidad necesaria para solventar la demanda de los panameños.

"Si los señores dicen que hay arroz y que ellos tienen, que me cumplan de aquí al 25 de septiembre, no hay ningún problema, pero que me lo pasen por escrito", indicó Murillo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El director afirma que durante su encuentro con la Asociación de Molineros Nacionales, ellos le informaron que "probablemente" contemplaban cumplir con 10 mil quintales de arroz, pero aún hay varios molinos que deben arroz a la institución, por ello, se tomó la decisión de importar.