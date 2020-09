Productores participan de la propuesta que elimina la AUPSA

Productores agropecuarios de la provincia de Colón, miembros de la Cámara de Comercio, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre y miembros de la sociedad civil, participaron de las consultas ciudadanas sobre proyecto de Ley 164, que crea el Servicio Nacional de Trámites para la Exportaciones e Importación de Alimentos que lleva adelante la subcomisión de Asuntos Agropecuarios.

Raúl Saucedo, director de AUPSA, dijo que las reuniones han sido fructíferas al poder aclararle a los productores sus dudas sobre el proyecto y los objetivos que perdigue.



Indicó que todas las opiniones son tomadas en cuenta, porque la propuesta no está escrita en piedra, lo que significa que hay que modificarla y buscar mejorar lo que hasta ahora tenemos.



Pablo Ruedas, presidente de la ANAGAN de Colón, manifestó que han enviado documentos a La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en la cual le explican los motivos por la cual no están de acuerdo con esta propuesta de ley.



Consideran que la norma que se está impulsando, llamada SENTA, es la misma figura de AUPSA, con otro nombre, al destacar que hay un comité técnico científicos donde solo participan empleados públicos, dejando por fuera organizaciones de productores.



Rodolfo Que net Ríos, coordinador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario señaló que la transición de AUPSA a SENTA es de vital importancia, porque hace un ordenamiento de todas las actividades que tienen que ver con la importación y exportación de productos perecedero o no, que entran por las diferentes vías al país.



Reinabul Reyes, de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples del Lago Gatún, dedicada a la transformación del café, indicó que es muy importante que se consulte estos temas porque es una ley muy sensible para el futuro del país y la seguridad alimentaria.



Cintia Vergara, productora de ganado, dijo que, de los cuatro miembros de Junta Directiva del nuevo ente, el Ministerio de Comercio como operador general con derecho a voz no tiene un papel protagónico dentro del engranaje.

El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios diputado Erick Broce, dijo que en la reunión con las fuerzas productivas de la provincia participaron más de 25 personas, quienes se mostraron positivas con la iniciativa y con la intención de seguir avanzando.



Dio a conocer que quedan dos reuniones pendientes, una en Panamá Oeste, el próximo jueves y la semana siguiente en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Concluida esas dos reuniones se entregará el informe final a la Comisión para darle primer debate al documento en los primeros días del mes de octubre.