Pronostican crecimiento económico hasta 13% tras pandemia

Luego que la economía panameña enfrentara un 2020 difícil a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, organismos internacionales y locales auguran que para este año crecerá entre un 9% a 12% y para el 2022 la cifra será de 5% a 7.5%.

El Fondo Monetario Internacional, la calificadora de riesgo Fitch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectan que Panamá crecerá un 12%, The Economist, Unidad de Inteligencia y Moody ́s (11%), el Banco Mundial, BOFA y Standard & Poor's consideran ente 9% a 9.9%. A nivel local, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá estima que Panamá crecerá un 13.8%.

En su más reciente informe, la calificadora de riesgo Moody's señaló que "El gobierno tiene una cartera de proyectos por valor de $12.3 mil millones (20% del PIB de 2021) para 2021-25 que incluye extensiones de líneas de metro, inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP, A2 estable) y público-privado asociaciones. El aumento de la producción en la primera gran mina de cobre del país (Minera Panamá) también impulsará la actividad y exportaciones en los próximos años".

Agregó que dada la magnitud del crecimiento de 2020 Panamá no volverá a sus niveles de PIB de 2019 hasta finales de 2022 o principios de 2023.

Esto lo haría un rezagado en comparación con su compañeros con calificación Baa2.

No obstante, el economista Felipe Argote dijo que no cree que la economía panameña crezca más del 6.5%.

Aseguró que las cifras no demuestran que no vamos a crecer a dos dígitos. Los organismos internacionales no se equivocan sino que ellos asumen que en Panamá se hará lo mismo que en otros países como aplicar un agresivo plan de inversión pública para reactivar la economía.'

2022

o principios de 2023 podría volver el crecimiento previsto antes de la pandemia. 9%

de crecimiento estima el Banco Mundial, BOFA y Standard & Poor's.

"Aquí en Panamá no se está haciendo nada en inversión pública, solamente gastos. Tenemos proyectos importantes como la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal que aún no empizan a funcionar en su totalidad", señaló.

Argote resaltó que el crecimiento del país depende del Gobierno ya que la empresa privada no está en condiciones de poder invertir para recuperarse. Los inversionistas internacionales no colocan su plata en una economía que está en decadencia y desacelerada.

"No podemos depender de la inversión extranjera para crecer sino más bien el Estado tiene que impulsar la economía no regalando dinero ni subsidiando sino poniendo a la gente a trabajar. Sino cambiamos el modelo económico será difícil que nos recuperemos lo más rápido posible", manifestó.

En cuanto a las proyecciones para el 2022, dijo que Panamá está muy ligado a la economía internacional lo más seguro se logre lo que se pronostica.

"El Canal de Panamá pronosticó utilidades para el 2022 en 2,300 millones de dólares, la exportación de cobre cada día aumenta más, sin embargo ese no es el mercado que puede ayudar en su totalidad a la economía", expresó.

Por su parte, el economista Augustio García considera que Panamá sí logrará crecer lo que proyectan los organismos internacionales, aunque no será suficiente para recuperarnos de la caída del 2020 que se ubicó en -17.9%.

"Es natural que las cifran estén en dos dígitos porque este 2021 ha sido mejor que el 2020 cuando estuvo prácticamente cerrada la economía, por lo que creo que no habrá dificultad para alcanzarlo", manifestó.Aclaró que no es un crecimiento sino una recuperación.

Mientras que, para el 2022 la economía panameña se va estabilizar y crecerá un 5%.En el 2020 el país perdió 289 mil empleos, 15% de sus trabajadores, que en una economía que genera un promedio de 45 mil empleos anuales (2014-2019), llevará más de 6 años reponer.

Según informes de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), unos 70 mil trabajadores con contratos suspendidos han sido reintegrados.

