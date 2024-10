¿Qué pasa si el presupuesto del Estado no se aprueba antes del 31 de octubre?

A semanas de que culminen las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, el proyecto del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 aún no se ha aprobado.

¿Qué ocurre si no se aprueba antes de esa fecha? El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que, de ocurrir este escenario, "tendríamos el presupuesto de 2024, según manda la Constitución".

"No sé los días y horas que tome (el proyecto). La idea es completarlo lo más rápido posible. Debe volver a Consejo de Gabinete para luego ir a la Asamblea. Si se quiere es posible tenerlo aprobado antes del 31 de octubre. Sino se aprueba, que es uno de los peores escenarios que tendría el país, tendríamos el de 2024, según manda la Constitución. Lo primero que ocurriría sería una contención del gasto al inicio del año siguiente y tendríamos un presupuesto que no es cónsono con nuestra visión", expuso Chapman en Debate Abierto.

El jefe del MEF recalcó que tuvo sesenta y tantos días para rearmar un presupuesto bajo presión y a la carrera, lo que derivó en que no se hayan podido cumplir los tiempos. A su criterio un tiempo prudente son 9 meses.

"Ahora represento a 4 millones de ciudadanos y mi responsabilidad es cuidar los recursos que a uno no le pertenecen", destacó.

Asimismo, detalló que nada está improvisado, todo está pensado y hay una hoja de ruta que se aplicará de forma disciplinada.

"No tenemos el presupuesto que deseamos, vamos a tener el presupuesto que el país puede pagar. Una cosa es querer y otra lo que se puede. Mi objetivo no es ganar popularidad ni aplausos, es ser consistente con lo que siempre he hecho", comentó.

También recalcó que tiene una visión compartida de país y asignar recursos por asignar no garantiza resultados.

"Esa visión incluye retomar la planificación y desde 2025 lanzaremos la oficina de planificación con las mentes más brillantes del país", comentó.

Para el próximo año, el PIB podría exceder los 91 mil millones, lo que supondría un 4% más que en 2023.