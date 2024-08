Sanciones a empresas eléctricas son insuficientes, advierten los consumidores

Organizaciones de apoyo al consumidor consideran insuficientes las sanciones impuestas por el Gobierno para garantizar una mejor calidad del servicio eléctrico.

Giovani Fletcher, representante del Instituto Panameño del Consumidor (IPADECU), aseguró que es necesario revisar los contratos actuales y convocar una licitación pública internacional, debido a las constantes quejas por el mal servicio prestado.

Según Fletcher, los afectados podrían ser retribuidos de dos maneras. En primer lugar, descontando a sus facturas un porcentaje relativo al valor de la multa. Esta alternativa será implementada por la empresa Elektra Noreste, S.A. (Ensa), sancionada con 7.3 millones de dólares. Sin embargo, los usuarios denuncian que al aplicar dichos descuentos, se eleva el nivel de consumo, creando una distorsión que no refleja esta reducción.

La segunda opción que plantea Fletcher es que la multa pase al tesoro nacional, lo que también afectaría al Estado al reducir los dividendos y, por ende, sus ganancias.

En tanto, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de los Consumidores de la República de Panamá (Uncurepa), planteó la preocupación de que las empresas utilicen mecanismos jurídicos para dilatar el proceso y no realizar el pago.

Acosta abogó porque los consumidores estén representados ante la Junta Directiva de la Autoridad de los Servicios Públicos, para velar por sus intereses.

Por su parte, Severo Sousa, representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Prensa (APEDE), destacó que los constantes apagones y bajones de energía a nivel nacional generan grandes pérdidas económicas y daños a los aparatos de las empresas de servicios, especialmente restaurantes.

"El hecho de que sea una empresa grande de energía (Ensa) no la exime de tener una gran responsabilidad. Las empresas en general, no solo las de energía, y los empresarios tenemos la responsabilidad de no solo preocuparnos por generar ingresos, sino también de ofrecer un buen servicio", añadió Sousa.

Cifras de la Asep revelan que, hasta mayo de 2024, se han presentado ante la Dirección Nacional de Atención al Usuario 2,973 reclamos de electricidad.