Se deben cumplir 15 puntos para salir de lista gris del GAFI

Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, manifestó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio.

“Parcialmente cumplidos se tienen 2 puntos que tienen que ver con la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información y en eso estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros para completar”, indicó la funcionaria del MEF.

Próximamente sostendrán una reunión y después se tendrá la reunión plenaria con el GAFI en donde se conocerán los resultados de la reunión que sostendrán en el mes de mayo.

Vecchio sostuvo que cada tres meses el país tiene reuniones con GAFI, primero con los evaluadores y luego con el pleno del Grupo sobre los cuales se muestran los progresos que se tienen y se recibe la información por parte de ellos.

Indicó que dentro de la evaluación y el seguimiento de la evaluación el país debe cumplir con los 15 puntos que actualmente se encuentran dentro del plan y que es sobre lo que se encuentran trabajando y no se esperan incidencias nuevas porque es un plan que ya está establecido que se dio desde el 2019 cuando Panamá fue incluida en la lista y sobre el cual se mantienen trabajando.

La expectativa es salir de la lista este año y reforzar el sistema de prevención de blanqueo de capitales para continuar fuera de estas listas.

Registro de agentes residentes

Actualmente se encuentran haciendo un registro masivo de agentes residentes en el Centro de Convenciones Atlapa, el cual tiene como propósito incorporar a la mayor cantidad de agentes residentes, es decir, a los abogados que constituyen personas jurídicas en el Registro Público, para que ingresen en la plataforma y carguen la información de beneficiarios finales tal como estipula la ley 129 de 2020, sostuvo Dayra Carrizo Castillero, superintendente de Sujetos No Financieros.

“El registro era hasta el 31 de marzo, pero, estamos programando hacer una extensión hasta el mes de abril para poder lograr así dar el servicio a los agentes residentes y acompañarlos en este registro y lograr una mayor cantidad”, indicó la funcionaria.

Actualmente hay más de 2,500 agentes residentes inscritos en la plataforma lo cual es un número bastante positivo y al día de hoy se ha alcanzado un 50% de la carga en el registro de beneficiarios finales con más de 100 mil personas jurídicas cargadas en el mismo.

Existen dos tipos de registros en la Superintendencia de Sujetos No Financieros: uno es el registro en línea que es para todos los Sujetos Obligados No Financieros dentro de los cuales entran los agentes residentes y el no registro en esta plataforma genera una sanción de al menos $5,000. El segundo registro es el Registro Único de Beneficiarios Finales que está dirigido específicamente a los agentes residentes, aquellos abogados que constituyen personas jurídicas en el Registro Público de Panamá.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El no registro en la plataforma de Beneficiarios Finales también genera una sanción mínima de $5,000 y además genera la suspensión de las personas jurídicas a las cuales el agente residente presta el servicio y una multa de $1,000 por cada persona jurídica.

Aseguró que a lo largo de las evaluaciones se ha ido demostrando la implementación de “nuestros mecanismos para asegurarnos de que los agentes residentes tengan la información de beneficiarios finales, que dicha información es verificable y que las autoridades competentes tienen acceso a la misma y esto se ha hecho por medio de las supervisiones que el mismo grupo evaluador las considera como cumplidas y también con la implementación del Registro de Beneficiarios Finales”.

Lo que queda por demostrar ahora es la sostenibilidad del proceso y en el tiempo “estamos demostrando que es un proceso irreversible que es lo que demostraremos en el mes de mayo en la próxima evaluación”, concluyó Carrizo.

¡Mira lo que tiene nu estro canal de YouTube!