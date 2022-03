Suntracs advierte a Capac: 'Serán los responsables si hay heridos o confrontaciones en las obras'

El dirigente sindical Saúl Méndez advirtió que los empresarios serán los responsables si en los proyectos se registran heridos o confrontaciones.

De acuerdo con Méndez, los empresarios están atizando confrontaciones entre obreros en los centros de trabajo al tratar de entrometerse en la decisión que ha tomado el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción.

El miércoles, representantes de Suntracs se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo y con la ministra de Trabajo, Doris Zapata.

Méndez señaló que compartieron con los altos funcionarios su propuesta y disposición de llegar a acuerdos.

Además, considera que el Gobierno, al ser el mayor inversor de obras en la actualidad, tiene la obligación de pedirles a los empresarios que hagan propuestas serias.

El Suntracs tiene una aspiración de aumento salarial de 0.67 centavos para cuatro años y ya no 0.70, como solicitaba días atrás.

Este monto se dividiría así: 0.16 centavos por hora para 2022, la misma cifra se mantendrá en 2023, para 2024 pasaría a 0.17 y en 2025 será de 0.18.

Capac, por su parte, ofrece 0.10 centavos para cuatro años. Unos 0.02 centavos para este y el próximo año y 0.03 para 2023 y 2024.

VEA TAMBIÉN: Transportistas recibirán subsidio y exoneración

Para hoy, el Suntracs hizo un llamado a toda su membresía para que paralice por una hora las construcciones.

Por si no lo viste

Por otro lado, Méndez denunció que hay empresarios y sectores que quieren especular en medio del conflicto para negociar deudas que tienen con los bancos y no tienen proyectos.

#PIQUETEO |

La huelga no es el objetivo.

Activarlo o no, está en la responsabilidad de los empresarios de dar una propuesta real

Para enfrentar:

El altos costo de la vida

Aumento de gasolina, medicamentos, canasta básica, etc. pic.twitter.com/r65AorBb6B— Suntracs Oficial (@suntracs1) March 31, 2022