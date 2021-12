Suspenden licitación del MOP que favorecía otra vez a MECO

La Dirección General de Contrataciones Públicas admitió ayer una acción de reclamo contra el Informe de la Comisión Evaluadora del Acto Público No. 2021-0-09-0-08-LV-007739, convocado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la descripción "Estudio, diseño, construcción y financiamiento del puente vehicular sobre el Río Bayano (Coquira)", con un precio de referencia de $23 millones 068 mil 927. El puntaje favorecía a la empresa tica Meco, la misma que está envuelta en un escándalo de corrupción en su país sede.

La Resolución No.1350-2021 del 2 de diciembre de 2021 ordenó la medida de suspensión del acto descrito. Además advirtió que la presente resolución es de única instancia y no admite recurso alguno, según lo dispuesto en el Artículo 155 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley N° 153 de 2020, no admite recurso alguno.

La firma de abogados INFANTE & PEREZ ALMILLANO, representando a la empresa ITECPA, S.A., en su informe dirigido a la Dirección General de Contrataciones Públicas solicitó un nuevo análisis de las propuestas presentadas por el Consorcio Bayano (Constructora Meco, Constructora Meco Panamá) por un monto de $22 millones 072 mil 567, el Consorcio Coquira (Constructora Urbana, S.A., Toronto Global Holdings) por la suma de $24 millones 645 mil 160 e Industria Estrella, S.A., por un total de $23 millones 046 mil 922.

Agregó que previo al reclamo presentaron algunas observaciones a la licitación sin obtener respuesta de ellos por parte del MOP, inclusive las mismas no fueron publicadas en el portal electrónico "Panama Compra" a pesar de haber solicitado su publicación por lo que se incumplió con el principio propio y de transparencia.

Añadió que la empresa ITECPA, S.A. cumplió con los requisitos obligatorios y paso a la fase de evaluación en la cual obtuvo 99.97 puntos.

Mientras que, al Consorcio Bayano liderado por MECO, la Comisión Evaluadora le otorgó los 100 puntos sin que esta cumpliera íntegramente con los requisitos de obligatorio cumplimiento y los criterio de evaluación.

"El Consorcio Bayano pasó la fase de evaluación sin que se considerara los errores de los documentos presentados para la verificación, tal es el caso del Acuerdo Consorcial, documento fundamental para el establecimiento de responsabilidades individuales. En dicho documento no se establece la parte o las partes que asumirán las responsabilidades fiscales, civiles y laborales del consorcio", expresó la empresa ITECPA, S.A.'

Añadió que el Consorcio Bayano (MECO) no cumplió con el requisito mínimo obligatorio, por lo cual no debió nunca pasar a ser evaluada su propuesta, sin embargo; ya sea por desconocimiento o por negligencia absoluta los comisionados permitieran, por mayoría de sus miembros, tal atrocidad legal.

Es por ello por lo que mediante escrito se solicita a la DGCP se ordene revisar esta propuesta a fin de que sea descartada ya que no cumple con las exigencias legales tal como hemos expuesto en este escrito.

La empresa ITECPA, S.A. en su acción de reclamo también señaló que la carta de intención de financiamiento el Consorcio Bayano no cumple con los requisitos establecidos por el pliego de cargo.

Resaltó que con todo lo expuesto, la Comisión Evaluadora no llevó a cabo de manera correcta su evaluación, ya que evaluó y asignó puntuación a requisitos que fueron manifiestamente incumplidos por parte de algunos proponentes, como lo hemos evidenciado.

La obra tiene que ser entregada en 720 días calendario. La forma de pago del contrato es crédito.

