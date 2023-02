Trabajadores de Minera Panamá se reúnen con el Gobierno

Trabajadores de Minera Panamá, representantes de proveedores y personal administrativo de la empresa se reunieron este jueves en la Presidencia de la República con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

La vocera de trabajadores de Minera Panamá, Nixia Oglilvie, explicó que no pudieron conversar con personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quién tiene la respuesta más importante para ellos.

Sin embargo, dijo que el Mici y Mitradel van a hacer la apertura para que la AMP de un informe de qué es lo que hace falta por cumplir de parte de la empresa para que se llegue a un feliz acuerdo y poder abrir el puerto.

La vocera indicó que la empresa no ha presentado una solicitud de suspensión de contrato o en la cual vaya a destituir a los colaboradores y agregó mientras que eso no pase sus trabajos están seguros.

Mencionó que para poder llegar a un acuerdo concreto faltan dos puntos en específico, el primero es el tema del vencimiento del contrato y el otro tema es una amortización en el caso de agotamiento del yacimiento.

Por su parte, representantes del Mitradel señalaron que es lamentable que Minera Panamá haya puesto en una zozobra a los trabajadores por no querer firmar el contrato que fue acordado previamente.



Zaritma Simon asesora de Mitradel informó a estos representantes que no hay una solicitud al día de hoy para suspender los contratos de trabajo de los empleados de la mina.



Uno de los puntos tratados en la reunión fue la decisión de la AMP de suspender las operaciones de embarque de concentrado de cobre desde el 26 de enero de 2023, basado en una determinación legal.



Ante este tema, los representantes del Gobierno señalaron que la operación de un puerto se hace a través de un contrato que establece la AMP y la empresa. En ese contrato hay deberes y obligaciones que se tienen que cumplir y en este momento hay una parte técnica que no se ha cumplido.



Mientras que, representantes del Mici señalaron que las exportaciones del concentrado de cobre no están amparadas en este momento por un contrato y la idea era acelerar el proceso y establecer las nuevas reglas acordadas y de allí que las exportaciones tuvieran un sustento.



Por parte del Gobierno Nacional participaron de la reunión Zaritma Simon y Raúl Jordán, asesores de la ministra de Trabajo Doris Zapata; Ana Méndez, subdirectora de Recursos Minerales del Mici y Daniel Esquivel, asesor del ministro de Comercio e Industrias.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!