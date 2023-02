Unprofa: Treintena de farmacias han cerrado por el descuento del 30% en medicinas

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) se mostró en desacuerdo con la extensión del descuento del 30% en 170 medicamentos, que la mesa técnica le recomendó al presidente Laurentino Cortizo.

Orlando Pérez, presidente de este gremio, recalcó que la medida ha perjudicado al sector, llevando a la quiebra a decenas de farmacias.

Datos de Unprofa indican que más de 30 farmacias a lo largo del país han cerrado sus puertas en los últimos seis meses, lo que ha dejado a 100 personas sin trabajo de forma directa y a otras 50 de forma indirecta.

"Con la medida no solo se ha desmejorado el abastecimiento de medicamentos en el mercado nacional, sino el principio de oferta y demanda. Para las grandes farmacéuticas resulta un alto riesgo mantener sus operaciones en Panamá", informó Pérez.

Los propietarios de farmacias, en tanto, recalcan que los temas como la aplicación debida de los descuentos exigidos por ley (que asumen sin garantías de crédito fiscal), la falta de oportunidad para competir con las multinacionales y el aumento de las tasas bancarias terminarán con sus pequeños negocios.

"Nuestro gremio nuevamente dice no al descuento del 30%. No a la carga del desabastecimiento de las instituciones de salud pública. No al desabastecimiento en las farmacias privadas", agrega.

La semana pasada trascendió que la farmacia chitreana Marquisa cerrará sus operaciones tras 106 años de operación.

Por otra parte, Pérez dijo a Panamá América que en este momento consultan con todos los agremiados la posibilidad de tomar medidas como manifestaciones o cierres, si el gobierno insiste en mantener el descuento.

El Gobierno estableció esta rebaja como parte de las respuestas a los prolongados cierres de calles que hubo en Panamá a mediados de 2022. El costo de los medicamentos en el país ha sido uno de los mayores reclamos de los pacientes durante los últimos años.

Las medicinas en Panamá son en promedio 27.8% más costosas en comparación con los precios que registran algunos países de la región como República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Nicaragua, de acuerdo con un estudio realizado por Indesa.

