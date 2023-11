Uso de barcos más grandes y otras rutas amenazan el Canal

Un informe reciente de Xclusiv Shipbrokers de Grecia indica que debido a las restricciones en el Canal de Panamá, el mercado puede encontrar otras alternativas y utilizar barcos más grandes que circulen por el Cabo de Hornos hacia el Pacífico, sumando toneladas-milla.

Además, un análisis realizado por S&P Global muestra que la participación del Canal de Suez en los envíos del Golfo de Estados Unidos a Asia aumentó al 83 % en octubre, frente al 23 % de hace un año.

Los medios especializados incluso vaticinan cambios dramáticos en los patrones mundiales de comercio marítimo de gas y petróleo, ampliando la tonelada/milla.

En este sentido, un nuevo informe de los corredores de petroleros Poten & Partners, con sede en Nueva York, sugiere que los grandes petroleros ya no figurarán en este comercio.



Añaden que no podrían programar con anticipación como lo hacen los buques portacontenedores y probablemente no puedan competir por los espacios de la subastas.

Agrega que la marcada reducción alejará del Canal a muchos de los buques tramp (incluidos los petroleros y los buques de carga seca).

Esto conduciría a una mayor demanda de toneladas-milla y posiblemente cambios en la utilización del segmento, ya que los recorridos más largos pueden estimular el uso de buques más grandes.

"Teniendo en cuenta el sistema de reservas actual, es posible que a partir de principios del próximo año ningún VLGC (transportadores de gas genéricos) pueda transitar a través de las nuevas esclusas, mientras que los tránsitos a través de las antiguas esclusas se reducirán considerablemente", agrega un informe Clarksons Research.

Producto de la situación, la firma proyecta una tonelada adicional significativa en los tránsitos y señala que las millas probablemente se verán cuando los barcos naveguen alrededor del Cabo de Buena Esperanza o a través de Suez.

El déficit de agua dulce por la sequía y el fenómeno El Niño siguen golpeando al Canal de Panamá, que desde el pasado miércoles redujo a 31 el tránsito diarios de buques, una embarcación menos al día respecto a la anterior medida, que llega tras el mes de octubre más seco desde que tienen registros.

La ACP había adelantado a finales de septiembre que a partir del 1 de noviembre "el promedio de tránsitos por el Canal se ajustaría a 31 buques por día: nueve por la esclusa neopanamax y 22 por la panamax", por lo que recomendaron a los clientes realizar las reservas para "asegurar su tránsito".

