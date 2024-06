'Viene una temporada difícil; no hay número que no esté en rojo'

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este miércoles que Panamá enfrentará una temporada difícil debido a la alta deuda que existe.

Mulino expuso que pudo confirmar esta delicada situación, tras participar en una reunión de transición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



“Viene una temporada difícil. Estuve en la transición del MEF y no hay número que no esté en rojo. Sin contar deuda o servicio a la misma, lo que le entra y sale del país, queda en 500 millones de dólares, supuestamente para inversión. Pero no hemos pagado deuda", dijo el mandatario durante un evento de la Cámara de Comercio.



Además recalcó que la Caja de Seguro Social será el primer tema que abordará, en una agenda de Estado, para lo cual convocará a todos los presidentes de partidos políticos con el ánimo de buscar un mínimo consenso político para hacer las reformas necesarias.



“Necesitamos a un buen director de la Caja de Seguro Social, decente. Espero que este tema pueda completarse este año”, dijo.

Por otro lado, el mandatario adelantó que la designación del próximo director de la Policía Nacional se realizará este jueves.



Mulino precisó que el cargo lo ocupará un civil. La designación de los directores de los estamentos de seguridad se hará pública durante un acto en la sede policial de Samaria.



Mulino reconoció que ha tenido un mundo por delante para armar su equipo de gobierno, el cual todavía no ha terminado de completar. “Para cada ministerio hay 3,000 manzanillos y no se trata de eso”, recordó el presidente.



Además subrayó que ha conversado con todos los diputados y les ha expresado que si sus proyectos son factibles contarán con el apoyo del Ejecutivo.



“Les he dicho a los diputados nuevos que se luzcan. En mí no van a encontrar a alguien comprando o alquilando diputados. Además no hay con qué”, expuso.



En este sentido dijo que la Asamblea volverá a ser, en su espacio y presupuesto, lo que fue antes de toda la vagabundería conocida.



También manifestó que impulsará el cambio mediante la Constituyente, un tema que no se le ha olvidado y reiteró que atenderá el tema del agua, uno de sus principales compromisos de campaña.



Con respecto al tema de los metrobuses, el gobernante manifestó que ya ha designado a Carlos Sánchez Fábrega, una persona que cuenta con la capacidad para hacerle frente a la situación.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!