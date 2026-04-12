Dilema

La restricción de paso por el puente de las Américas para ciertos vehículos de carga forma parte de un plan prevención, sin embargo, los productores han advertido que sufrirían afectaciones.

Retrasos

En este sentido, desde los gremios empresariales han manifestado su comprensión, pero también han avisado que podría haber retrasos con el traslado de mercancía hacia la capital y el interior.

Informe

Este lunes habrá un nuevo informe oficial en el que se espera que las noticias sean positivas y la logística a través del importante paso pueda normalizarse para bien de todos los sectores.