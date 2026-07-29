Contención

El Presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2027, fijado en $35,111.75 millones busca contener el gasto público, mantener la estabilidad fiscal y asegurar una gestión transparente de los recursos.

Estrategias

Al analizar la estructura de los recursos, sobresale la apuesta estratégica por la inversión social y la infraestructura básica, la cual busca dinamizar la economía e impactar en las necesidades de la población.

Reto

Con este presupuesto, el Gobierno tendrá que enfrentar el reto de lograr un mayor impacto social disponiendo de un margen de aumento prácticamente mínimo frente al año anterior.