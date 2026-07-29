Presupuesto General del Estado 2027 prioriza la inversión social y la sostenibilidad fiscal

En representación del Órgano Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante el Consejo de Gabinete el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.7 millones, frente a los B/.34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026.

El incremento neto es de B/.197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el ministro Chapman destacó que el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.

El titular de Economía y Finanzas explicó que el eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales.

Como parte de este esfuerzo, el presupuesto incorpora aproximadamente B/.3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico. De ese total, alrededor de B/.1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente B/.1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

Chapman señaló que este esfuerzo reafirma el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de focalización, evaluación y seguimiento para garantizar que estos recursos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan y contribuyan a un uso eficiente y sostenible de las finanzas públicas.

El proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de B/.17,935.6 millones en 2026 a B/.16,534.5 millones para 2027, una disminución de B/.1,401 millones (7.8%). Esta variación responde principalmente al comportamiento del servicio de la deuda pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

En ese sentido, el Servicio de la Deuda Pública disminuye de B/.7,938.9 millones en 2026 a B/.5,496.1 millones en 2027, una reducción de B/.2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento. El ministro aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.