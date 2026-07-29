Martinelli encabeza la imagen positiva y el nivel de conocimiento entre las figuras políticas de Panamá, según encuesta

La última encuesta nacional de opinión pública realizada por la empresa Doxa para este mes de julio reveló que el expresidente Ricardo Martinelli se mantiene como la figura política más conocida y con el mayor porcentaje de imagen positiva del país.

De acuerdo con los datos recopilados durante el trabajo de campo realizado, Martinelli encabeza el nivel de conocimiento entre los líderes políticos evaluados con un 94%, seguido por Martín Torrijos (91%), Ricardo Lombana (87%) y Juan Diego Vásquez (81%).

Igualmente, el expresidente se mantiene en primera posición en imagen positiva con un 53%, situándose en el primer lugar del estudio en este apartado. Le siguen Juan Diego Vásquez con un 48%, Mayer Mizrachi (41%), Ricardo Lombana (28%) y Martín Torrijos (24%).

En cuanto a la evaluación negativa, el exmandatario acumula un 39%, cifra significativamente menor a la registrada por otros actores políticos tradicionales como Martín Torrijos (64%) o Ricardo Lombana (55%).

Al restar la imagen negativa de la positiva, Ricardo Martinelli obtiene un saldo positivo de +14 puntos. Esta cifra lo consolida en el segundo puesto nacional de valoración positiva, únicamente por detrás de Juan Diego Vázquez (+17) y por encima de Mayer Mizrachi (+5), mientras que la mayoría de los demás dirigentes políticos evaluados presentan un saldo negativo.

En lo que respecta a partidos políticos, el estudio muestra que Realizando Metas (RM) se posiciona como uno de los colectivos políticos con mayor nivel de simpatía entre la ciudadanía (9%).