Abogado Kevin Moncada denuncia que ha pasado un año luego de encontrarse 48 armas dentro de una agencia de seguridad y todavía no hay imputados

El abogado Kevin Moncada aseguró que el proceso judicial que se le sigue al caso de las 48 armas encontradas sin permiso en una agencia de seguridad, que era usada como fachada para guardarle armas a una banda delincuencial en Panamá, aún sigue dilatado.

El allanamiento a la agencia de seguridad se realizó el pasado 26 de septiembre de 2019 y la Jueza Teodolinda Cardoze ha llamado la atención a la Fiscalía porque ya ha pasado más de un año y no ha imputado a nadie, dijo Moncada.

Este miércoles se realizó una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio, donde Moncada expresó que la jueza Cardoze también ha señalado que la reserva es ilegal.

De acuerdo con Moncada la Fiscalía cuenta con las herramientas para poder solicitar a la institución que sea más rápida en esta acción, porque ya ha pasado demasiado tiempo.

Sobre este caso el pasado 23 de octubre de 2019, la fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada giró orden de conducción contra el empresario Sergio Davis Riera, tras un operativo de seguimiento y allanamiento en donde se encontró un cargamento de 48 armas sin permisos.

Cabe resaltar que fuentes vinculadas al proceso sostuvieron que también se habían encontrado armas nuevas, introducidas al país en medio de la veda que mantiene el ministerio de Seguridad.

Davis Riera, quien se hacía pasar como funcionario de la embajada de Estados Unidos para ofrecer asesorías en Panamá, no se encontró en el lugar el día del allanamiento.

La investigación de este caso, tipificado como posible delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión y tráfico ilícito de armas, dio inicio por una llamada anónima que advirtió que en el corregimiento de Parque Lefevre, calle 81, Sergio Davis Riera mantenía en su residencia varias armas de fuego, entre ellas armas de guerra, municiones y accesorios sin permisos.

La denuncia recibida por la Policía y que fue remitida a Ministerio Público, señala que Davis Riera supuestamente ocultaba estas armas en su residencia y alrededores del inmueble, y las utilizaba para amenazar a las personas cuando le debían grandes sumas de dinero; y a su vez las prestaba a otras para cometer ilícitos.

No obstante, el tiempo ha pasado y aún no hay ningún imputado y la investigación no avanza, de acuerdo con el abogado Moncada.