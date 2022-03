Alcalde José Luis Fábrega no desmiente pago de consultorías por más de $41 millones

El abogado Ernesto Cedeño, quien solicitó la información sobre las consultorías al Ministerio de Economía y Finanzas, pedirá al procurador de la Administración, Rigoberto González, y a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, que exijan una profundización para conocer el contratista, objeto del contrato y los beneficios que dejaron dichos contratos.

El informe entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó al descubierto la contratación de más de 41 millones de dólares en consultorías en el Municipio de Panamá, gasto que ha generado un sinnúmero de críticas en la población panameña.

Para Cedeño, el comunicado que emitió el miércoles el Municipio de Panamá no rebate la asignación millonaria hecha por esta entidad en concepto de consultorías, pago que ejecutó el alcalde actual, José Luis Fábrega.

De acuerdo con el jurista, el alcalde indicó que ese pagó lo realizó en bases a consultorías que sus antecesores hicieron, un anunció que Fábrega hace dos años y medios después de haber asumido el cargo.

"La verdad es que si se corrobora que si se gastaron 41 millones de dólares, no niega nada, eso se gastó. Pero en lo que él afirma, hay algo que es confuso, ya que él primero habla de que no son consultorías y que la Contraloría le autorizó pagar esto con la partida de consultorías", señaló.

Sin embargo, Cedeño dijo que se puede llegar a la conclusión de que si se gastaron más de $41 millones, que las asignaciones que dijo el Ministerio de Economía y Finanzas fueron veraces y que él (Fábrega) está utilizando la partida de consultorías para pagar las que supuestamente hicieron sus antecesores, algo que no se sabe.

"Falta un poco de mayor claridad en este tema y que sus antecesores hablen, porque si tu vez un tuit de José Isabel Blandón dice que era un contrato de Juan Carlos Navarro y al final todos se están tirando la pelota, pero la conclusión es que si se gastaron los 41 millones de dólares, es la realidad, porque no lo niega", enfatizó.'

Agregó que habría que saber en qué han beneficiado esas consultorías en el Municipio de Panamá.

"Por esta razón yo le estoy pidiendo al procurador de la Administración, Rigoberto González, y la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, que exijan una profundización para que el pueblo sepa en que ha beneficiado está consultoría", puntualizó.

Según el jurista, el alcalde nunca investigó este tema o realizó alguna auditoria, sino que espero a que hiciera su consulta para salir al frente del mismo.

Actualmente, Fábrega enfrenta un proceso de revocatoria de mandato, el cual fue solicitado por el abogado Roberto Ruiz Díaz y autorizada por el Tribunal Electoral (TE) de Panamá.

Frente a esto, el abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal, indicó que la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega, es una iniciativa ciudadana que hay que aplaudir y pedirle a la ciudadanía que la respalde, "porque ese señor es un bueno para nada".

Añadió que el problema que hay con esa revocatoria de mandato, es que Fábrega disfruta de la protección del presidente y Vicepresidente, Laurentino Cortizo Cohen y José Gabriel Carrizo, respectivamente, así cómo del Tribunal Electoral (TE), que según él van a hacer hasta lo imposible para que no puedan alcanzar las respectivas firmas.

"Ellos (TE) no van a soltar a Fábrega, por eso es que usted lo ven tan seguro y tan tranquilo", dijo.

En cuanto a los proyectos que el alcalde a propuesto, Bernal expresó que una pregunta que él se hace es que si Fábrega sabe lo que es una ciudad.

Este cuestionamiento se lo hace, ya que según él son proyectos que no corresponden a la ciudad de Panamá, "tiene una concesión totalmente anacrónica con eso del mercado del marisco, la playa, etc mientras que tiene una serie de corregimientos donde la gente está pasando hambre y necesidades y no tiene ningún tipo de obra social".

"Yo creó que ese es un sujeto que entre más rápido se vaya, será mejor para el país", puntualizó.

Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) expresó que la falta de capacidad administrativa, y en el cuidado de los bienes del municipio, fueron los elementos que llevaron a que se solicitara su revocatoria.

A esto hay que sumarle la ejecución de medidas inconsultas y el no respeto a las restricciones de movilidad durante la pandemia, lo que llevó al TE a aceptar la solicitud de revocatoria.

"Pienso que lo que ha ocurrido es que el alcalde se comprometió en campaña a realizar una serie de cosas, que motivaron a los electores a identificarse con él y confiarle el voto, pero ahora que ejerce el cargo no los hace partícipe lo que genera el descontento ciudadano y deja abierta la puerta para revocarle el mandato otorgado en las pasadas elecciones" dijo el jurista.

