Alexis Jiménez y Manuel Murillo seguirán detenidos; tribunal de Chiriquí les confirma medida cautelar

Alexis Jiménez y Manuel Murillo, imputados por los hechos ocurridos el pasado 20 de julio en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, durante una protesta, cuando se obstaculizó el paso de la caravana humanitaria con productos alimenticios que debían ser transportados para el abastecimiento nacional, continuarán detenidos.

Esto luego de que el Tribunal de Apelaciones de Chiriquí confirmó la medida cautelar de detención provisional aplicada a ambos.

Hay que recordar que la aprehensión tanto de Jiménez, como de Murillo, se registró luego de que en redes sociales se difundieran vídeos, en los que ambos hombres se atribuían la retención de los camiones que por horas estuvieron varados en el área de Tolé.

En el caso de Jiménez, el mismo se entregó el pasado viernes 22 de julio, en la sede de la Procuraduría General de la Nación.

Por este ciudadano, se había girado una orden de captura y posteriormente, las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 mil dólares, para quien diera información sobre su paradero.

Jiménez al llegar a la Procuraduría General de la Nación lo hizo gritando en defensa de su inocencia.

"Me están violando los derechos, yo nunca he estado armando, yo siempre he estado peleando por mi país, yo soy un líder social ", gritó frente a los medios de comunicación.

En tanto, Murillo, se entregó poco después de que se girara una orden de aprehensión en su contra.

La orden de aprehensión contra los dos indiciados se ordenó en base al artículo 235 del Código Procesal Penal, que reza que el Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea aprehendida cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que es autora o partícipe de un delito.

En primera instancia ambos ciudadanos fueron acusados de apología del delito, sin embargo, cuando fueron llevados ante el juez de garantías se le agregaron tres delitos más, por los que ambos podrán pagar una condena de hasta 10 años de prisión.

