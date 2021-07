Amañado juicio contra Ricardo Martinelli sigue debilitándose

El debilitado juicio político contra Ricardo Martinelli entra hoy en su cuarto día con la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, mientras que la defensa manifiesta estar segura de que no se podrá demostrar vinculación alguna del expresidente de la República con las acusaciones.

Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa del exmandatario, indicó que al igual que sucedió en el primer juicio, "se va probar que Ricardo Martinelli no tiene vinculación alguna con hechos ilícitos".

Carrillo también se refirió al desistimiento por parte de algunos querellantes en este caso, específicamente cuatro de los seis que eran en un principio cuando inicio este proceso. Uno de estos, el caso del doctor Mauro Zúñiga, único querellante que denunció un supuesto seguimiento hecho en su contra.

"La situación del seguimiento a nuestro criterio, como se hizo en el primer juicio que se determinó no culpable en este caso, igual no debiera variar. Sin embargo, el hecho de que el doctor Zúñiga haya desistido y se haya archivado la pretensión, indicará que la única prueba que el Ministerio Público decía tener para los efectos jurídicos penales, desaparece de la acción penal en cuanto a ese supuesto seguimiento", expresó.

Agregó que la fiscalía, en el primer día del juicio, sorprendió a la defensa al incorporar elementos que no estaban en el auto de proceder y que para nosotros demuestra la imposibilidad jurídica de que Ricardo Martinelli sea vinculado en algún hecho ilícito.

Añadió que la fiscalía debió ajustarse a lo que indicó el magistrado fiscal en su momento, Harry Díaz, y lo que han pretendido es adicionar nombres que no estaban en la acusación.

Quien también reaccionó a lo que está sucediendo en este segundo juicio fue el propio Ricardo Martinelli, quien señaló que este proceso legal es un pase de factura política.'

"El juicio político de pinchazos amañado y solo hecho para Balbina y Mitchell, no es más que un pase de una factura política. Qué asco dan, todo por culpa hecho y ejecutado por el vicepresidente José Gabriel Carrizo", dijo.

Por su parte, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), indicó que dentro de este proceso, luego de hacer un cálculo, se han gastado unos 5 millones de dólares y "ellos tienen el descaro de hablar de despifarro de dinero".

"Cerca de 5 millones de dólares se han gastado en este proceso que es un verdadero circo y cuando digo que es un circo y sustentarlo es porque cuando tú tienes un caso en el que realmente tienes las pruebas, tú no necesitas pagarle a un testigo protegido, tú no necesitas esconderle las pruebas a la defensa, tú no necesitas que un perito te diga que fue coaccionado en su momento por el Consejo de Seguridad, etc.", explicó.

Añadió que si el expresidente Juan Carlos Varela tenía tanta seguridad en este caso, porque él mismo no fue a presentar la denuncia, "cómo es que el testigo protegido la noche anterior antes de ir a poner la denuncia se reunió con el exmandatario y al día siguiente que pone la denuncia lo mandan para Washington, Estados Unidos, específicamente en la Organización de Estados Americanos".

Además de esto, Vallarino enfatizó que si ellos tenían la verdad, por qué le subieron diez veces el salario, "por qué tú tienes que hacer todas esas porquerías y cochinadas dentro de un proceso legal".

Planteó que a pesar de todas estas situaciones, seguirán luchando, porque también están claros de que este es un caso con ribetes políticos.

