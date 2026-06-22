Aprehenden a un hombre con escopeta recortada en Operativo de David

Durante una diligencia de allanamiento y registro, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturaron a un ciudadano en el sector de Elisa Chiari, corregimiento de David Este, distrito de David.

El detenido, de 34 años, era requerido dentro de una investigación por presunto delito contra la seguridad colectiva, específicamente por posesión y tráfico de armas y explosivos. La acción se desarrolló como parte de las operaciones conjuntas que buscan frenar la circulación ilegal de armamento en la provincia.

En el lugar del allanamiento, las autoridades encontraron una escopeta recortada calibre 12, ocho municiones sin detonar y un teléfono celular. Todos los elementos fueron puestos a disposición de las instancias competentes para dar curso a los trámites judiciales correspondientes.

De esta manera, la intervención policial permitió neutralizar un posible riesgo para la comunidad, reforzando la estrategia de seguridad que se ejecuta en distintos puntos del país. La coordinación entre instituciones ha sido clave para avanzar en la lucha contra delitos relacionados con armas de fuego.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener acciones operativas y preventivas que garanticen la tranquilidad ciudadana, subrayando que continuará trabajando de manera articulada con el Ministerio Público para combatir la posesión ilegal de armas y fortalecer la seguridad colectiva.