Audiencia contra Bernardo Meneses, reprogramada hasta octubre

Para el próximo 22 de octubre fue reprogramada la audiencia de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La decisión se tomó luego de que su abogado particular, Ángel Álvarez, presentara su renuncia formal al caso.

Ante este panorama, la jueza de garantías Diana García validó la designación de los nuevos defensores, Omar Jaén y Jean Paul Castillo (este último en calidad de sustituto). La juzgadora les concedió un margen de tiempo prudencial para que puedan revisar a fondo el contenido de las carpetillas antes de reanudar el proceso.

¿Qué se busca en esta audiencia?

El acto judicial de solicitud de acumulación tiene como objetivo unificar las distintas investigaciones que se siguen en torno a la gestión del exdirector en una sola causa para agilizar el proceso legal.

La unificación plantea en el supuesto caso de peculado: En esta carpetillas se investiga únicamente a Meneses por presuntos delitos contra la administración pública.

Mientras que en el caso por un presunto blanqueo de capitales: Una causa conexa donde figuran otras 11 personas presuntamente vinculadas a la red.

Actualmente, Bernardo Meneses mantiene cuatro carpetillas abiertas: dos por presunto peculado, una por blanqueo de capitales y otra por supuesto enriquecimiento ilícito. Las causas se encuentran divididas en distintas etapas procesales que van desde la investigación hasta la fase intermedia y la tramitación de causa compleja.

Además, quedaron pendientes las audiencias de solicitud de acumulación de las demás carpetillas, programadas para el 18 de junio: una a las 8:30 a.m. y otra a las 2:00 p.m., en la Sala #5.

Las investigaciones comenzaron tras una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, que reveló una serie de presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio pasado.