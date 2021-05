Cancillería debe exigir la libertad de los diputados Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares

El Gobierno de Panamá debe exigirle a las autoridades de Guatemala que libere a los diplomáticos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares detenidos arbitrariamente, advirtió el abogado Luis Eduardo Camacho González.

El jurista apeló a que la canciller Erika Mouynes y el actual Gobierno cumplan con las tareas que le encomienda la Constitución Nacional y la ley, que es de velar por los nacionales en cualquier lugar que estén.

"En este caso lo que les corresponde es velar y exigir el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares", sentenció el abogado.

Camacho González añadió que en este caso muy específico lo que debería hacer la administración del presidente Laurentino Cortizo, es solicitarle a las autoridades guatemaltecas que "ordene la libertad de dos diplomáticos que se encuentran detenidos de forma arbitraria".

"Ustedes deberán recordar que cuando se dio la detención de los hermanos Martinelli se hablaba de las credenciales, había personajes de algunos medios de comunicación panameños que decían que las identificaciones de ellos eran falsas, pero cuando descubrieron que las acreditaciones eran verdaderas, ese tema pasó al olvido", cuestionó.

"Lo olvidaron y nadie más ha vuelto a comentar sobre ese tema de esas credenciales y cuando eso pasa, es porque hay un reconocimiento de que ellos son diputados centroamericanos, que contaban con identificación diplomática y que como tal no podía el Gobierno de Guatemala ordenar su detención, y en base a eso lo que le pedimos a este Gobierno es que se manifieste como lo ha hecho defendiendo a extranjeros y a otros nacionales", enfatizó.

Camacho González indicó que las autoridades panameñas han realizado una labor negligente en defensa de los panameños, esto sin importar si son diplomáticos.'

Ante la situación que están viviendo los hermanos Martinelli Linares, los miembros del partido Realizando Metas (RM), anunciaron que a partir del próximo 1 de junio retomarán las acciones de protestas en las inmediaciones de la Plaza Bolívar. Felix Moulanier, miembro de la junta directiva de RM, señaló que si una Cancillería y un Gobierno no son capaces de defender los intereses de un panameño, no son capaz de defender a nadie. Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, secretario general de este colectivo, indicó que el presidente Cortizo quien ha indicado no estar hecho de leche condensada, debe demostrarlo en este momento. "Nito dice que tiene la mecha corta, pero se le mojó y también dice que él no está hecho de leche condensada, pero creo que lo que tiene es la leche agria", resaltó Camacho Castro.