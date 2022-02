Christian Vieira, jefe de Atención Ciudadana de la Junta Comunal de Bella Vista da su versión sobre el caso de La Fragata

Christian Vieira, jefe de Atención Ciudadana de la Junta Comunal de Bella Vista, dio su versión de los hechos sobre el caso ocurrido en el restaurante La Fragata, el 26 de enero de 2021.

Vieira habló con Panamá América e indicó que la noche que se dieron los hechos, se recibió un reporte de que en el restaurante La Fragata estaba funcionado, en violación de las normas sanitarias aplicadas por la covid-19.

Aclaró que el día que asistió al restaurante en mención, no lo hizo como jefe de Atención Ciudadana de la Junta Comunal de Bella Vista, sino que lo hizo como inspector de legal del Municipio de Panamá.

"El Municipio de Panamá hace dos años capacitó a los inspectores de las juntas comunales para que pudiéramos levantar informes, emitir citaciones, es más la misma Alcaldía fue la que me entregó la boletera, me capacitó y me registraron a través de una resolución donde se me delega las facultades de inspector. No fue algo de que yo acudí cómo loco a La Fragata, nada de eso", dijo.

El funcionario señaló que técnicamente él no es funcionario de la Alcaldía de Panamá, "pero si soy funcionario del Gobierno municipal al ser funcionario de una junta comunal y si se me delegaron las funciones de inspector".

Hay que indicar que, por este caso, Vieira fue querellado penalmente junto al representante del corregimiento de Bella Vista, Ricky Domínguez, por parte de los dueños de La Fragata.

Ante esto, el funcionario destacó que igualmente él puso una denuncia contra La Fragata por obstrucción de las labores de un funcionario público.

"En el vídeo que circuló en redes sociales, es bastante claro cómo prácticamente me retuvieron, me agredieron, me insultaron, me amenazaron hasta de muerte", expresó.

Otro punto que enfatizó el funcionario, es que en la carpeta que mantiene la Fiscalía por este caso, se encuentran los documentos que prueban que en todo momento estuvo respetando la ley.

Indicó que, en su labor, ha mandado más de 200 expedientes a la Alcaldía de Panamá, los cuales han generado sanciones municipales.

"Tengo rato de estar participando en estos operativos y es la primera vez que me pasa un incidente cómo este", concluyó.

