Ciudadanos piden cambios en MOP, Salud y Seguridad

A pesar de que el presidente Laurentino Cortizo realizó cambios a su Gabinete recientemente, dichos ajustes no coinciden con la opinión de la ciudadanía sobre las jefaturas de los ministerios que se deben renovar.

Así lo reveló la última encuesta de la firma Gallup Panamá, realizada para Grupo Epasa Panamá, en la que un 60% de los entrevistados realizaría algún cambio, mientras que un 34% dice que no sabe o no respondió y solo el 6% está conforme y no haría cambios.

Del 60% de los que harían cambios un 11% reemplazaría al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y un 10% al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Los cambios también llegarían al Ministerio de Seguridad, cuyo cargo ejerce Juan Manuel Pino, a quien el 7% reemplazaría de esa cartera.

El exministro de Cultura, Carlos Aguilar, se convirtió en el octavo ministro que abandonó el Gabinete de Laurentino Cortizo en sus 31 meses de gobierno.

En junio de 2020, Cortizo anunció el cambio de Inés Samudio, quien fue reemplazada en el Ministerio de Vivienda por Rogelio Paredes; Markova Concepción, quien dejó Desarrollo Social por María Inés Castillo; y Rosario Turner fue desplazada de Salud, por Luis Francisco Sucre.

Antes, destituyó a Carlos Romero, del ministerio de Gobierno y aceptó la renuncia de Rolando Mirones, de Seguridad, debido a la fuga de Gilberto Ventura Ceballos.

Sheyla Grajales sucedió en el cargo a Romero, pero renunció a los pocos días de tomar posesión.'

En tanto, Alejandro Ferrer renunció a la Cancillería, a inicios de diciembre de 2020.

Para este estudio, Gallup Panamá aplicó 1,200 entrevistas, entre el 5 y 9 de febrero de 2022.

El cuestionario se aplicó cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país.

Los resultados, con un nivel de confianza igual al 95%, tienen un margen de error de 2.8 puntos a nivel total.

Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que coincide con la ciudadanía en que los cambios que hizo el presidente Laurentino Cortizo en el Gabinete no dejan de ser "cosméticos", ya que los problemas sensitivos del país no son atendidos y las personas que deben hacerle frente a estos se mantienen en sus cargos.

"Coincido con la opinión de la ciudadanía en reemplazar algunos ministros y yo creo que el primero que cambiaría sería al de Obra Públicas, ya que definitivamente ha dejado evidenciado su poco interés o capacidad en lo que a la atención de las calles y vías de acceso se refiere, las calles están hechas unas ruinas y pareciera que no está dentro de la línea de acceso del ministro ", dijo.

Agregó que ante esto, es lo más indicado sería efectuar un cambio que de esa manera lograra satisfacer las necesidades de la ciudadanía panameña.

Por su parte, el abogado y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal, señaló que estamos frente a una administración gubernamental que no se le puede llamar Gobierno, "sino una empresa criminal conjunta" y como tal están trabajando coordinadamente según él para "hacerle un daño social, económico y moral al país".

Frente a esto, el jurista Bernal indicó que no se puede esperar que entren nuevas figuras y que sean cambiados los funcionarios que el ha calificado "como los intocables".

