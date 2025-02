Con el aumento de los feminicidios se reitera la urgente necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección y prevención para atender los factores de riesgo como un registro público de femicidas o endurecer las penas.

En 2024, de acuerdo con el Observatorio de Femicidios, se registraron 23 feminicidios, ocho casos más que el año anterior, y donde la mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 39 años.

En el 48% de los casos, el agresor era la pareja o expareja, pero también hay casos donde el asesino es un familiar cercano e incluso hay reincidentes, es decir, individuos que ya han sido condenados por este delito.

Con este panorama y los recientes elementos relacionados con el secuestro de Dayra Caicedo, el colectivo Palabras Poderosxs, presidido por la abogada Claudia Vidal, propone crear un registro público de femicidas, un recurso en favor de las víctimas y potenciales víctimas, ya que se localizaría con mayor facilidad a los agresores, además, de advertir los factores de riesgo, reincidencia y repetición de conductas.

Vidal cree que es importante que “exista un registro de femicidas para que las mujeres” estén seguras porque la medida las pondrá sobre aviso y de implementarse se establecería un precedente porque solo en Latinoamérica se tipifica este delito, por ejemplo, en Panamá la muerte violenta de mujeres por causa de género se penaliza a través de Ley 82 desde octubre de 2013.

No contar con las herramientas de protección efectivas al momento de denunciar violencia o agresión sexual abonan aún más la percepción de inseguridad y también se cuestiona la eficiencia de la justicia.

Aunque la iniciativa del registro dé una percepción de seguridad, no es garantía de que no se cometa el delito, puesto que, puede suceder lo mismo que con la boleta de alejamiento, no ha prevenido que el agresor mate a la víctima, detalló el criminólogo Carlos González.

Más que tener identificados a los agresores, González propone trabajar con la data que reposa en el Ministerio Público (MP) en un programa preventivo para evitar conductas repetitivas porque con las denuncias se tiene el perfil de quiénes son los que atentan contra las mujeres.

“Con esa población ya identificada porque ya hay una denuncia hay que trabajar”, dijo González, quien adelantó que la idea es que los agresores reciban tratamiento de un equipo multidisciplinario, con reportes periódicos y la posibilidad de perder su libertad si no siguen las terapias.

Aboga por comprender las causas de los problemas sociales, en este caso el femicidio, en vista de que endurecer las penas y reprimir “no resuelven nada”, dan tranquilidad a la sociedad, pero no persuaden al agresor de no cometer el delito.

Al entender el fenómeno se pueden elaborar mejores programas de intervención y prevención, aunque políticamente, para algunos, es más conveniente implementar medidas que den resultados en un corto tiempo, ya que los cambios de reeducar y concientizar tardan hasta generaciones.