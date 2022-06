Comisión no puede dirimir recusación; ¿Estará Carlos Lee en la evaluación del aspirante José Abel Almengor?

La Comisión del Pacto de Estado Pro Justicia, presidida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, declinó de la recusación presentada por el abogado y aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor en contra de Carlos Lee Vásquez.

La información fue confirmada por Lee Vásquez, quien señaló que la comisión se pronunció al respecto manifestando que no tiene competencia para responder a la solicitud del abogado.

La Comisión no está enjuiciando, ni tomando decisión sobre ningún aspirante, es un espacio donde los aspirantes tienen la oportunidad de exponerse públicamente, indicó Lee.

Recientemente, Almengor solicitó formalmente la separación del abogado y vocero de la Comisión Evaluadora, Carlos Lee, de su proceso de evaluación, por supuestamente, mantener un 'criterio sesgado y anticipado hacia su persona'.

Almengor aseguró que Lee emitió una opinión precipitada, irrespetuosa, imprudente y adelantada en torno a su persona, sin haber escuchado su entrevista, citando parte de las declaraciones publicadas por un medio local.

Ante esto, Lee no descartó la posibilidad de no estar en la entrevista del abogado José Abel Almengor.

"Lo hemos hecho otros años, cuando hay algún tipo de razón motivada, que uno considera que por prudencia no debe estar en la entrevista, se notifica a la Comisión y se retira", dijo Lee.

La organización tiene muy claro, que hay que hacer cualquier cosa por valorar el proceso y no afectarlo, puntualizó.

En su recusación, Almengor citó algunos estratos de la referencia de Lee en un medio impreso. "¿Y José A. Almengor, que renunció a la Corte en medio de escándalos? Una importante falta de prudencia. La memoria ciudadana existe y van a recordarle que huyó para no rendir cuenta", señala en el escrito.

"...Los que nombró Martinelli. todos, representaron lo que no debe ser un magistrado. Harry Díaz, imprudente. Alejandro Moncada, al servicio del poder. José Almengor, cobardía. Hernán De León, el "me grabaron, me grabaron". Y Luis Ramón Fábrega, fiel al hombre fuerte Ayú Prado.. hasta cuando presidió la Corte..."

Para Almengor, las apreciaciones de Lee demuestran lo que no debe ser un representante del Pacto de Estado por la Justicia, refiriéndose también a la pregunta realizada por Lee al también aspirante, Raúl Olmos Espino.

