Confirman irregularidad en expediente digital de New Business

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, a través de un informe secretarial confirmó que el expediente digital que se le entregó a la defensa del candidato presidencial, Ricardo Martinelli Berrocal y otros en el caso New Business, está incompleto, algo que afecta el desarrollo del recurso de casación.

Dicho informe del 11 de diciembre pasado, elaborado por el magistrado sustanciador, Manuel Mata Avendaño, fue hecho días después que incluso la defensa de Martinelli presentara su recurso de casación, que fue admitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Panamá.

En el mismo, se deja establecido una gran cantidad de fojas que no aparecen dentro de dicho expediente digitalizado.

Por ejemplo, en el tomo uno del expediente digitalizado del caso New Business, no están las fojas 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 475 y 476, mientras que en el tomo dos faltan las fojas 1323, 1346, 1348, 1351, 1,371, 1402, 1403, 1410 y el 1426. Mientras que en el tomo cuatro no existen las fojas 1872, 1873, 1874, 1875 y la número 1876.

Igualmente, dentro del expediente que se le entregó a la defensa de Martinelli, también hacen falta una gran cantidad de fojas de información bancaria, indagatorias, oficios, etc.

En el informe, que lleva la firma de David Valderrama, secretario judicial encargado, se indica que una vez revisado el expediente digital, se observó que se encuentra una serie de fojas que no habían sido digitalizadas.

Esto es algo que fue denunciado en su momento por la defensa del candidato presidencial, a través del abogado Alfredo Vallarino, el cual incluso tuvo que llevar a miembros del Colegio Nacional de Abogados y a un notario para certificar las irregularidades dentro del expediente.'

11

de diciembre pasado se emitió el informe secretarial del expediente de New Business. 6

diciembre la defensa de Ricardo Martinelli sustentó su casación que fue admitida.

"Estas irregularidades, fuertes y alarmantes, consisten en la ausencia de documentos en la memoria USB, de documentos que están en el expediente principal y no están en la USB entregada, específicamente en el tomo 176", recalcó en su momento Vallarino.

Para Luis Eduardo Camacho González, parte del equipo legal de Martinelli, dicho informe es la confirmación de una de las irregularidades que ha denunciado la defensa del hoy candidato presidencial.

"El expediente digital que se entregó no está completo, algo que afecta el desarrollo de la casación, si se observa la fecha en que se hace el informe, es posterior a que la defensa de Martinelli sustentara el recurso, siendo esta una de las razones por la que se entrega el expediente original y no uno electrónico", expresó el jurista.

Camacho González reiteró que esto es una confirmación a esas irregularidades e inconsistencias en cuanto a que el expediente digital de New Business está incompleto.

En tanto el abogado Carlos Carrillo Gomila indica que como defensa han hecho una serie de observaciones sobre irregularidades en la documentación y el expediente, que pocas veces son vistas, para no decirte que nunca.

Explica que a los abogados defensores de Martinelli se le entregaron materiales incompletos, con falta de páginas y se redujo el término de los procesos.

Destaca que se han omitido procedimientos, lo cual podría contaminar la decisión al momento de tomar una decisión por parte de los magistrados.

"Los términos legales deben respetarse y no se porque en el caso de Martinelli no se respeta, tiene que haber correctivos por el mismo Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia", señala el jurista.

Recordó que la defensa de Ricardo Martinelli ha interpuesto número plural de amparos, producto de los excesos cometidos por el magistrado Mata.

