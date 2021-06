Corte Suprema de Justicia tiene posibilidad de corregir injusticia contra Ricardo Martinelli

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe corregir los abusos e ilegalidades cometidas dentro del proceso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogado Penalistas de Panamá (AAPP), indicó que esperan que la CSJ falle una acción de inconstitucionalidad que corrija los abusos cometidos contra el expresidente Martinelli.

Vallarino recordó que el propio fiscal de la causa en el proceso seguido contra el exgobernante, Ricaurte González reconoció públicamente que Martinelli nunca fue imputado, igualmente la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) también lo reconoció.

El jurista agregó que la equiparación de la admisión de la querella como la imputación de Martinelli, cuando fue discutida en la CSJ, tuvo una decisión de cinco votos a cuatro.

"Cuatro magistrados, por lo menos, tuvieron la valentía de decir eso no puede ser, esa imputación y dentro de los otros cinco había personas que tenían sus propios intereses en que esa decisión no fuera de esa manera y dentro de esos magistrados estaban: Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Abel Zamorano y un suplente", dijo el abogado.

Enfatizó que tiene la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revise esa decisión.

El presidente de la AAPP señaló que más allá de la situación en la que se encuentra el exmandatario Martinelli de que no se le respetan sus derechos y garantías fundamentales, espera que la CSJ la revise por cualquier panameño o extranjero que vaya a ser juzgado en el territorio nacional.'

Añadió que cuando una persona es querellada, en menos de cinco días se tiene que dar una admisión de la misma y "de hecho los diputados de la Asamblea Nacional tienen que prestar atención a esto que está pasando, porque sino van a tener que hacer hasta una reforma en la ley".

Esto, porque si cualquiera persona le pone una denuncia a un diputado, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia la admita, el mismo debe considerarse imputado, explicó el penalista.

Alfredo Vallarino puntualizó que si eso fuera de la forma antes explicada, eso sería una aberración para el sistema de justicia.

Un caso "indignante"

Enérgicamente, el presidente de la AAPP indicó que los panameños deben conocer de forma clara a lo que se está enfrentando el exmadantario Martinelli.

"Todo Panamá debe saber que Ricardo Martinelli se está enfrentando a un proceso dos veces juzgado, algo nunca antes sucedido en Panamá. Además, quisieron quedarse en la Corte con el caso de él, a pesar de ser un exdiputado, un proceso donde no ha sido imputado y donde además han variado los hechos de la acusación y al día de hoy no se le dicen cuáles son los hechos que van a prevalecer y cuáles no".

Además de esto, Vallarino expresó que se trata de un caso en donde está "probado y admitido" por el Estado, que al principal testigo para acusar a Ricardo Martinelli se le ha pagado cerca de un millón de dólares por la acción realizada.

"Eso fue algo admitido de que el testigo protegido, que trabajaba en el Consejo de Seguridad, que al día de hoy ha cobrado casi un millón de dólares. A mí me da rabia, coraje, indignación ver a otros medios de comunicación y a otras personalidades cuestionar el hecho de que se han gastado casi un millón de dólares en un testigo, demostrando con esto que el caso de Martinelli tiene un objetivo político", cuestionó el abogado Vallarino.

