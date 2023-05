Cuestionan fallo que favorece a Kenia Porcell

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), Alfredo Vallarino, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre el secuestro de los bienes de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell.

Vallarino indicó que la decisión tomada por la Corte, todavía puede ser recurrida, tanto internacionalmente, así como localmente, algo que en su momento harán en representación de Ricardo Martinelli.

"Lo que me duele, en un fallo dividido de la Corte Suprema de Justicia, con varios salvamentos de votos, que, en Tribunal Superior, indicaron de manera unánime que, sí se puede demandar a un funcionario, cuando este fuera de sus actos, realiza actividades impropias", afirmó.

El jurista señaló que esta decisión le deja un mal sabor, primero porque el magistrado que falló en este caso, Olmedo Arrocha, nunca debió hacerlo, toda vez que fue abogado de los Varela y además a título personal fue abogado en contra de Martinelli.

"Cuando uno tiene ese nivel de conflicto de interés, uno debe tratar de no ser la persona que incida en ese tipo de decisiones, ya que esto sería el equivalente de que en el día de mañana a uno le tocará juzgar un caso de Juan Carlos Varela, por decir algo y yo no me quitará diciendo que no tengo ningún tipo de conflicto", expresó.

De forma puntual, Vallarino aseveró que eso le segaría la opinión al fallo.

Más allá de este punto, el letrado explicó que el fondo de la decisión manda un pésimo mensaje.'

"Yo entiendo el debate de poder decir que un funcionario actúa revestido dentro de ciertas actividades, que son parte de sus funciones, pero eso no quiere decir, que, por ser funcionario, mientras no esté en sus funciones, pasa a ser impune", advirtió.

"Si el fallo que ha hecho la Corte, que tiene salvamento de votos, se entiende de una manera amplía, quiere decir que, si yo soy funcionario público, en mi actividad libre atropello a alguien, se va a querer que como yo soy funcionario público, resulta ser que responsa el Estado", enfatizó.

El presidente de la APAP argumentó que cuando una persona hace declaraciones, que no son propias del cargo que ocupa y que no tenga ningún tipo de consecuencia, eso es decirles a los funcionarios que hagan lo que le dé la gana, ya que quien responderá será el Estado.

"Como a mí me gustan estas luchas, esta lucha será una más de las que me hecho al hombro, para primero cambiar ese concepto, así sea que tengamos que cambiar la ley. No es que esta señora (Porcell) se nos va a escapar del radar, ya que, en su libro, incluso hay unas reclamaciones que nosotros tenemos que hacer", destacó.

"Esas decisiones que tenemos hoy día, las cuales son muy políticas, el magistrado de Varela y los magistrados nombrados en este periodo, esa votación les hace mucho daño, algún día lo van a entender", expuso.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Martinelli, apuntó que el fallo que favorece a la exprocuradora, solo indica que el proceso debe instaurarse en otra vía.

"Los seguidores y voceros de Isolda celebran reciente fallo que la favorece. No entienden que es una victoria pírrica. El mismo, solo indica que el proceso debe instaurarse en otra vía, lo cual seguramente ocurrirá; puede correr, pero no esconderse, de que la paga, la paga", puntualizó.

El secuestro de los bienes de Porcell se llevó a cabo el pasado 9 de julio de 2020 en su residencia ubicada en la urbanización Mont Blanc, en Brisas del Golf, ciudad de Panamá. Ese mismo día, pagó la suma de 144 mil dólares de fianza para que se levantara el secuestro.

"Este es un proceso civil en el cual el secuestro de cuentas bancarias se mantiene y que voy a disfrutar cada segundo de este proceso, en el nombre de todas las personas que se vieron afectadas por una procuraduría paralela", dijo Vallarino en su momento.

