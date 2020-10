David Díaz todavía manda en el Ministerio Público

David Díaz, uno de los más cercanos colaboradores de la exprocuradora general de la nación, Kenia Porcell, seguiría mandando en el Ministerio Público (MP).

Versión impresa

Fuentes informaron a Panamá América que el exsubsecretario general del MP, durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, estableció una oficina en el sector de Costa del Este, lugar desde el cual seguiría manteniendo influencia sobre polémicos fiscales que todavía siguen al frente de casos importantes dentro de la institución investigadora.

A Díaz, luego de haber dejado su cargo en el MP se le ha visto en reiteradas ocasiones entrando y saliendo del edificio Avesa, donde se encuentra la Fiscalía Especial Anticorrupción, la cual está a cargo de las fiscales Tania Sterling y Ruth Morcillo, mismas que aparecen en una foto muy amena junto al exmandatario Varela, en la Presidencia de la República.

El exfuncionario ha llegado en compañía de un hermano de la exfiscal Zuleyka Moore, quien igualmente es abogado.

Hay que recordar que Moore, quien fue designada por Varela para el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por presiones de la sociedad panameña fue sacada del caso seguido a la constructora brasileña Odebrecht.

Favores para Díaz

Las filtraciones conocidas como los Varelaleaks, también dejaron en evidencia cómo la exprocuradora Porcell pidió favores al exgobernante Varela para que influyera ante la DGI por una situación financiera que enfrentaba Díaz. Específicamente, se trató de una cuenta con 2 mil dólares por el no pago de impuestos que le congeló la Dirección General de Ingresos.

Porcell, en una comunicación que sostuvo con Varela el 23 de abril de 2018, le indicó: "Sr. necesito pedirle un favor importante. No es lo grande, sino cómo afecta anímicamente a mi equipo. Somos correctos, pese a no tener que declarar impuestos en la DGI. Mi equipo no es de plata, ni tiene grandes cuentas ".'

23

de abril del año 2018, fue la fecha en que Porcell intercedió con Varela por David Díaz. 5

de noviembre del año pasado, aparecieron los Varelaleaks en el territorio nacional.

"Le acaban de secuestrar a David 2 mil dólares xq no ha cumplido con un arreglo de pago , q no le es imputable, sino al banco. Es casi su ahorro total", le expresó Porcell a Varela.

VEA TAMBIÉN: Asintomáticos de COVID-19 podrían presentar muerte súbita si se descuidan

En un siguiente chat, Porcell le pregunta a Varela si había una manera de que él como presidente hiciera algo por David Díaz.

"Hay una manera de q usted pueda hacer algo. 2 mil dólares que la DGI le ha quitado de la cuenta de David Díaz. Imagínese lo mío", expresó la exfuncionaria pública.

Frente a esto, el exmandatario Juan Carlos Varela le indicó a Porcell: "Cómo así. Lo secuestro la DGI. Lo paro enseguida. Levantan eso enseguida".

Luego de esto, Porcell le comunicó a Varela que Díaz, un funcionario que había estado 100% con ella, estaba muy afectado, ya que le habían quitado sus únicos 2 mil dólares.

VEA TAMBIÉN: Mesa de trabajo que se pactó con el Ministerio de Economía y Finanzas no avanza asegura la Asociación Panameña de Colegios Particulares

Además, le indicó que la cuenta ya se le había sido secuestrada por el hijo de un miembro del PRD, que trabajaba en la DGI. Además que Díaz le comunicó que era muy raro lo sucedido.

Luego de esto, Varela le indicó que iba a pedir una investigación sobre lo que había sucedido.

"No quiero pensar q el mensaje del diputado en la parte económica sea esa", concluyó la conversación entre Varela y Porcell por el tema de David Díaz.

Frente a estas revelaciones, el 3 de enero de este año, el abogado penalista, Alfredo Vallarino Alemán, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el exsubsecretario del MP bajo el Gobierno pasado y se desconoce qué ha sucedido con la misma.