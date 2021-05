Defensa de Ricardo Martinelli interpondrá nuevas acciones legales

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli prepara un "arsenal de recursos" legales a nivel nacional e internacional por los "abusos" que se han cometido dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Esto, luego de que la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Elkis Martínez, prefirió eludir y no entrar a resolver la decisión que tomó la Corte Suprema Justicia (CSJ) sobre la no imputación de Martinelli, la cual es considerada "arbitraria".

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogado Penalistas de Panamá (AAPP) y miembro del equipo legal del exmandatario, manifestó que están apelando la decisión que se tomó el martes sobre la prescripción del caso de los supuestos pinchazos.

Agregó que también presentarán los amparos de garantías correspondientes por la decisión tomada por la jueza Martínez.

"Primero, porque sobre el tema que ella indica de que ya hubo una decisión de la Corte, no hubo decisión de la Corte, hubo decisión de un juez de garantías que tiene el mismo nivel que ella, porque estaba cumpliendo funciones de juez de garantías y no estaba actuando como magistrado de la Corte Suprema", dijo.

Añadió que cualquier juez de garantía que vea una vulneración de los derechos humanos de una persona y de sus garantías procesales básicas, "no es que tiene el derecho, es que tiene el deber de garantizar que eso no ocurra".

Vallarino enfatizó que la jueza en la audiencia solicitó que le leyeran la parte resolutiva de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en un amparo de garantías, desconociendo que "la decisión de la Corte se refería a la etapa intermedia en donde había actuado el señor Jerónimo Mejía, en ningún momento esa decisión se refería a la imputación, porque eso sucedió en otro caso en donde no había ocho querellas con hechos distintos".'

3

han sido los procesos contra diputados que se han dado en los últimos años, todos con su debida imputación. 2

veces fue imputado de cargos el diputado del PRD, Arquesio Arias, durante el 2020.

Ante esto, el jurista indicó que van a presentar las acciones que son viables y que todavía cuentan con un arsenal de acciones judiciales que usarán.

"El arsenal de acciones judiciales que tenemos son tanto a nivel nacional como internacional y nosotros como defensa sabemos que esto es una pelea de boxeo, en donde tenemos diferentes rounds y nos toca seguir la pelea y ganarla al final como lo hicimos la vez pasada y lo vamos a volver a hacer", sentenció.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez, manifestó que Martínez aplicó indebidamente el artículo 210 de la Constitución Nacional y laceró su propia autonomía como jueza.

El artículo al cual Pérez hace referencia señala: Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos.

Pérez añadió que desde el 2018 se han dado dos juicios contra diputados.

"Mario Lazarus fue imputado en 2018, antes de que extraditaran a Ricardo Martinelli; Arquesio Arias fue imputado dos veces en el 2020, pero a Martinelli nunca lo han imputado. Justicia o persecución", enfatizó el jurista Pérez.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli, indicó que "la juez no concluyó que el caso chimbo conocido como pinchazos no está prescrito, como falsamente indicaron algunos medios y cuentas de call centers. Dijo que no podía pronunciarse porque no se le suministró la información que necesitaba para ello".

