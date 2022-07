Denuncian doble juzgamiento y presiones en proceso de la Ciudad Deportiva de David

Doble juzgamiento, archivo de expediente y presiones de un fiscal, han imperado en el proceso de la Ciudad Deportiva de David, así lo denunció Javier Tejeira, exdirector de Pandeportes, quien es investigado en este caso por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Tejeira indicó que este proceso en el que se le involucra, ya cuenta con dos fallos en los cuales se condenó a la administración de Pandeportes por incumplimiento de contrato a la empresa italo-americana Condotte, la cual era la encargada de ejecutar la obra.

Agregó que la querella que se la interpuso el exdirector de Pandeportes, Mario Pérez, mismo que es investigado por el Ministerio Público (MP) de Panamá, en un caso por la compra de implementos deportivos que supuestamente eran para las comarcas y nunca llegaron.

"Él nos acusa a nosotros para deslindar su responsabilidad, ya que junto al anterior director de Pandeportes, Roberto Arango, mandaron una nota diciendo que no iban a seguir con ese proyecto, esto sin tener una razón técnica para hacerlo", explicó Tejeira.

Ante esto, la empresa Condotte se fue a un arbitraje, algo que estaba estipulado dentro del contrato que indicaba que si se daban algunas diferencias se iban al Tribunal de Arbitraje de Panamá, el cual condenó a Pandeportes porque suspendió la obra sin ningún motivo.

"Ante esto, el Tribunal de Arbitraje les dijo ustedes tienen que pagar, lo que llevan hasta ahora y que tiene certificado de no objeción, que son los avances de la obra. Estos avances de la obra se dan en base a supervisión de la Contraloría y de los funcionarios de Pandeportes", explicó.

Frente a esto, Tejeira expresó que la empresa mantenía avances de obra por unos $8 millones.'

millones de dólares se condenó al Estado panameño a pagarle a la empresa Condotte. $16

millones todavía hacen falta por cancelarle a Condotte, según javier Tejeira.

"Pandeportes pagó los $8 millones a un banco que se llama Multibank, que era el que financiaba la obra. Eso lo pagó la administración del expresidente Juan Carlos Varela, ellos fueron los que firmaron los cheques", narró el exdirector de está institución.

Algo que según él hicieron no porque querían, sino porque los obligaron.

"Lo hicieron porque los obligaron, no fue porque quisieron, ya que ese era un proyecto llave en mano, que se pagaba cuando recibían la obra en conformidad, pero obviamente Varela no tenía la intención de terminar ninguna obra de Ricardo Martinelli. Así que ellos buscaron muchas maneras y al no encontrar nada arbitrariamente suspendieron la obra y por eso los condenaron a pagar 24 millones de dólares", puntualizó Tejeira quien señaló que todavía le adeudan unos 16 millones de dólares a la empresa Condotte.

Frente a esto, Pandeportes representado por la firma Morgan y Morgan apeló la decisión del Tribunal de Arbitraje, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ratificó el fallo del Tribunal de Arbitraje, por lo que tienen que pagarle los 16 millones de dólares a Condotte, reiteró.

"Mientras eso se estaba dando, para confundir a la opinión pública, el Gobierno de Juan Carlos Varela puso una denuncia por corrupción y me acusaron a mí de que ellos tuvieron que pagar eso. Pusieron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, pero no aportaron planos, los funcionarios de Contraloría fueron e hicieron un avalúo pero sin planos", aclaró Tejeira quien fue acusado en este proceso junto a unas ocho personas más.

Paralelo a esto, El Tribunal de Cuentas abrió a Tejeira junto a las otras ocho personas.

"En el Tribunal de Cuentas los tres magistrados coincidieron que allí no había ninguna lesión patrimonial", afirmó.

Tejeira argumentó que el magistrado Reinier del Rosario, explicó su voto diciendo que lo que se ha querido hacer era un doble juzgamiento, ya que el caso fue juzgado por el Tribual de Arbitraje, por lo que no iban a conocer del mismo y lo mandó a archivar.

El exfuncionario también informó que todas las obras y licitaciones públicas que se hacen deben de tener una fianza de cumplimiento, que es que una afianzadora acepta tener responsabilidad si la empresa constructora falla.

En este caso, según Tejeira, Pandeportes suspendió la obra y nunca fue a la compañía de seguro que había dado la fianza de cumplimiento a comunicarlo, así que la perdieron.

"Allí hay un delito porque los funcionarios públicos deben de acatar lo que la legislación panameña le indica", precisó.

Ofrecimientos

En la entrevista con este medio, el exdirector de Pandeportes contó como cuando fue detenido era objeto de presiones y ofrecimientos por parte del fiscal de la causa en ese momento, Adecio Mójica.

"En este caso, el fiscal Adecio Mójica me mandaba ofrecimientos para que mencionara a los hijos de Ricardo Martinelli, me sugerían nombres, que yo dijera que me había reunido con ellos y que me daban instrucciones a mí. Él me mandaba a decir con mi abogado que si yo hacía eso, él me devolvía la libertad y me mandaba para mi casa, pero obviamente yo tenía que aceptar una culpa", declaró.

De forma puntual, indicó que él siente que no era responsable de nada y segundo los nombres que le sugerían él nunca se había reunido con ellos.

"El me hablaba de los hijos del señor Martinelli, yo nunca he estado en el mismo lugar con ellos, yo no los conozco, los he visto solo en fotografía por los medios de comunicación".

"Qué interés tenía él (Mójica) de buscar un culpable donde no lo hay, o de culpar a una persona inocente. Ese tipo debería de estar detenido y todavía está trabajando en el Ministerio Público", aseveró Tejeira quien agregó que por este caso lo tuvieron detenido por un año hasta que pudo consignar una fianza de excarcelación.

