Denuncias contra Cortizo y Carrizo no muestran avances

Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) contra el expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, por la supuesta comisión de varios delitos, no muestran avances.

Ha transcurrido más de un mes desde su presentación, pero se desconoce su estatus, un escenario contrario a la publicidad y rapidez con que se han manejado otros casos.

De hecho, ante la lentitud de las investigaciones, los querellantes poco a poco pierden la esperanza de que se haga justicia.

"No, no tengo la menor idea... y no creo que hayan hecho nada", afirmó el abogado y diplomático Guillermo Cochez, uno de los querellantes.

A juicio de Cochez, la denuncia caerá en saco roto, ya que no observa avances por parte de la Fiscalía.

El pasado 17 de octubre, Cochez presentó una denuncia contra el expresidente Laurentino Cortizo por el uso indebido de la partida discrecional.

La denuncia fue interpuesta por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, argumentando que Cortizo "usó fondos discrecionales asignados a él en la Presidencia de la República para pagar 46 operaciones bariátricas, procesos que claramente son solo para mejorar la imagen". "Eso es inaceptable", destacó.'



"Panamá América" confirmó que Laurentino Cortizo ni José Gabriel Carrizo han sido juramentados ante el Parlacen, y no se registran avances en comparación con otros casos.



Guillermo "Willie" Cochez denunció el pasado 17 de octubre al expresidente Cortizo por uso indebido de partida discrecional. Se conoció que Ministerio de la Presidencia desembolsó al menos $711,288.64 para cubrir las cirugías bariátricas.



Mientras que Pérez presentó una denuncia penal ante el MP contra Carrizo por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública en la modalidad de peculado de uso.

Por su parte, Alejandro Pérez presentó una denuncia penal ante el MP contra el exvicepresidente Carrizo y Gustavo Pérez, exdirector de la Autoridad de Aeronáutica Civil, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

La denuncia, presentada en septiembre pasado, se basa en el presunto uso de la aeronave HP-20, marca Cessna, modelo Grand Caravan tipo 208B.

Dichos viajes, según la denuncia, los realizaba para asistir a campañas políticas en diferentes lugares del interior, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acuerdo con el denunciante, Carrizo hacía uso de su autoridad, beneficiándose no solo de la nave, sino también del combustible, de las horas de vuelo y del piloto de la aeronave.

Sin embargo, Pérez recalcó que no ha recibido información sobre el avance de esta investigación. Según el abogado, se ha enterado de ciertos detalles únicamente por lo que se publica en los medios de comunicación.

Con la denuncia se aportaron copias simples de las bitácoras del viaje de la aeronave. Además, se aportó copia de una fotografía de un cooler donde se aprecian botellas de bebidas alcohólicas dentro de la aeronave.

Pérez espera que esta investigación conlleve algún resultado.