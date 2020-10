Diputada Zulay Rodríguez cuestionó el manejo 'poco eficiente' en la Autoridad del Canal de Panamá

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez Lu, cuestionó el manejo "poco eficiente" que le han dado las diversas administraciones a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), lo que ha impedido hacer mayores aportes al Estado panameño.

"El Canal de Panamá realmente si se hubiera manejado de una mejor manera y de una forma más eficiente nos dejaría muchos más ingresos", manifestó la diputada durante la discusión del presupuesto de la ACP para la vigencia fiscal 2021, el cual asciende a 3 mil 308 millones de dólares.

Rodríguez cuestionó al ministro de Asuntos para el Canal, Aristides Royo, por supuestamente dar una opinión dentro del presupuesto 2021 de que no hubo peculado en la contratación del programa Quintix.

"Aquí yo he escuchado y me voy a basar en lo que usted acaba de decir, señor ministro del Canal Royo, usted está dando ahora una opinión en una discusión del presupuesto de Quintix diciendo que aquí no hay peculado, aquí estamos hablando del presupuesto o usted está defendiendo al exadministrador, Jorge Luis Quijano", explicó.

Rodríguez le recordó a los administrativos de la ACP presentes en la Asamblea, que ella sí tiene "pruebas", entre ellas, que, supuestamente, se "mandaron a construir lanchas que en Panamá costaban 700 mil dólares y las mandaron a hacer en Astillleros Jarmen de España a 3 millones de dólares, eso le hubiera repercutido más dinero a los panameños".

"Mandaron a buscar remolcadores inservibles, por cientos de millones, pero aquí no hay delito porque para ustedes todo está bien, porque entre ustedes se protegen", expresó la parlamentaria.

Agregó que en su momento la Comisión de Infraestructura de la Asamblea le envió un cuestionario a la ACP de 54 preguntas, "donde ustedes, que tienen asesores internos contrataron asesores externos por 14 millones de dólares, eso es un negociado, y no me digan que no".'



Recientemente, se pudo conocer sobre la participación de un familiar de un exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el contrato para la implementación y desarrollo del programa Quintix, el cual nunca pudo ser puesto en funcionamiento. Esto fue confirmado en un cuestionario que respondió el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, a la Comisión de Infraestructura y Asuntos para el Canal de la Asamblea Nacional de Diputados.



En cuanto al monto total que pagó la Autoridad del Canal de Panamá por la compra, implementación y mantenimiento de dicho programa, el administrador Vásquez dijo que fueron 15.8 millones de dólares, durante la administración del anterior administrador, Jorge Luis Quijano.

Reiteró que hay muchas cosas que se han hecho mal en la ACP, entre ellas, tratar mal al recurso humano de la institución.

Enfatizó que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la ACP no representan al pueblo panameño y mientras tanto los mártires del 9 de Enero, que dieron su vida para recuperar el Canal, tuvieron que los diputados hacer una ley para reconocerlos.

"Allí estaba la hermana de Ascanio Arosemena, trabajando en la Autoridad del Tránsito, que nadie le prestaba atención, murió de cáncer y abandonada, tuvimos nosotros que buscar una pensión vitalicia", puntualizó Rodríguez.

Añadió que a la fecha en la ACP todavía hay personal de 15 y 18 años de laborar en la institución sin darle permanencia.

"El recurso humano del Canal de Panamá es el que le da este dinero al país (los aportes), ¿qué hace la Junta Directiva? cuando la mayoría son de los grupos económicos, aquí el verdadero pueblo panameño no tiene acceso dentro de esta institución", dijo la diputada oficialista.