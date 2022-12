Director de la ATTT desatiende fallo de la Corte para favorecer terminal de Lee

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez, reta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contradiciendo uno de sus fallos que afectaban el servicio de transporte público a la publicación del distrito de Aguadulce.

A finales del año pasado, el director de la ATTT, que a la fecha no ha sido ratificado en la Asamblea Nacional (AN), emitió una resolución para que las rutas internas de Aguadulce iniciarán piquera en la terminal de Carlos Lee, la cual se encuentra a las afueras de la ciudad.

Los transportistas llevaron el caso a la Corte Suprema señalando las arbitrariedades de Ordóñez y ganaron la batalla legal hasta ese punto.

La Corte ordenó suspender los efectos de la primera resolución de Ordoñez, por lo que las prestatarias se mantienen ofreciendo el servicio en la terminal On D' Go, la primera en establecerse oficialmente y con ubicación céntrica. Ahora el mismo director de la ATTT, emitió una nueva resolución desatendiendo el fallo ya emitido por la Corte sobre el mismo tema.

Ordoñez está obligando a todas las prestatarias a hacer piquera nuevamente en la terminal de Carlos Lee, esto con base en un estudio, que según los propios transportistas nunca se hizo.

Adrián Agrazal, transportista de Aguadulce, denunció que el director de la ATTT está tomando este tema de manera personal.

"Él habla de que hizo un estudio para la reorganización de las rutas internas de Aguadulce, algo que es totalmente falso, ya que aquí nadie lo ha visto a él haciendo eso, ni siquiera las prestatarias sabían de esto", puntualizó.

Expresó que nunca las prestatarias fueron llamadas a una reunión para este tema. "Ha tomado a On D' Go como si fuera un centro comercial cuando On D' Go es la terminal de transporte de Aguadulce", comentó.

Agrazal explicó que con esta nueva resolución, Ordoñez, los está obligando a ir a hacer piquera a la terminal de Carlos Lee, algo que según él no tiene lógica, ya que toda la vida han prestado el servicio en donde están actualmente.

Frente a la decisión que ellos consideran arbitraria por parte del director de la ATTT, el transportista anunció que van a tomar acciones legales.

"Él no puede tomar una decisión unilateralmente, ninguna prestataria está de acuerdo con lo que él está haciendo, él tiene que tomar en cuenta a las prestatarias que están en Aguadulce, antes de tomar una resolución como esta", sentenció.

De forma puntual, Agrazal señaló que ellos como transportista sé van a mantener prestando el servicio en la terminal On D' Go, donde lo han venido haciendo por años y que de ser necesario se van a ir a las calles, contra una decisión que consideran ilegal.