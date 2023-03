Encuesta: Percepción de inseguridad se dispara en febrero

Los niveles de inseguridad en el país han empeorado drásticamente, según lo revela la última encuesta de la firma Gallup Panamá, registrando en el mes de febrero de 2023 el porcentaje más alto de los últimos 20 meses.

La percepción negativa de la seguridad en el país alcanza a 8 de cada 10 panameños encuestados, quienes consideran que el crimen y la delincuencia han aumentado, mientras que el 1% dice que ha disminuido y un 20% que sigue igual.

"Este es el valor histórico más alto registrado a lo largo de esta serie de encuestas, lo que sugiere que la situación de seguridad en el país ha empeorado y lo que pareció ser una mejora en enero se disipó con rapidez", se desprende del informe gráfico de la firma encuestadora.

Según las estadísticas, en un 15% de los hogares en Panamá vive al menos una persona que ha sido víctima de robo y asalto en los últimos meses.

"Esta situación no solo afecta a la seguridad de las personas, sino que también tiene un impacto en la calidad de vida y la economía del país. La delincuencia y la violencia pueden generar un clima de temor y desconfianza en la población, lo que a su vez puede afectar el turismo, la inversión y el desarrollo económico en general", afirmó la encuestadora.

La percepción del narcotráfico es un tema de gran preocupación en Panamá, y según los datos disponibles, el 60% de los ciudadanos cree que ha aumentado en los últimos años.

Esta percepción es aún mayor entre las personas con educación superior, lo que sugiere que esta problemática es de conocimiento generalizado y está siendo tomada en cuenta por la población más educada.

Esa inseguridad queda demostrada con el aumento de hechos de violencia, específicamente, homicidios violentos, así como los robos y hurtos a entidades bancarias, joyerías y demás comercios que se han venido dando en el país.

Para el criminólogo Isaac Brawerman, las autoridades de seguridad del país, se enfocan mucho en combatir el narcotráfico internacional y local, algo que no está mal, pero no se pueden olvidar que la gente encuestada, generalmente son víctimas de delitos comunes, principalmente robos, hurtos y agresiones.

"Esto lo que quiere decir, es que una persona va a sentir que la delincuencia sube o baja, porque cuando va a su trabajo la asaltan en el bus, la parada, etc; o escuchan que algún conocido fue víctima de este tipo de delitos o fueron agredidos por delincuentes o que algún conocido fue víctima de un secuestro", aseveró.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Ante esto, el experto señaló que las encuestas de percepción de seguridad deben ser tomadas en cuenta, porque a quienes entrevistan no les afecta directamente el tráfico de drogas que se da en puertos y otros lugares, sino los delitos usuales que se dan en las calles del país.

A juicio de Brawerman, no se pueden descuidar lo que son los robos y hurtos, ya que son muy importantes para los ciudadanos comunes que les afecta este tipo de flagelo.

"La gente piensa que hay inseguridad, porque ven una ley de justicia comunitaria de paz, donde el juez no puede meter a la cárcel al delincuente, solo le puede poner multa y, si no paga, sigue delinquiendo porque no va preso. Eso lo que demuestra es que hay un hueco muy grande en materia de seguridad. La gente cree que el crimen paga en Panamá" dijo.

Este estudio se aplicó a 1,200 entrevistas, entre el 9 y el 16 de febrero del 2023.

Los cuestionamientos se hicieron cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. Como guía, se utilizó un cuestionario estructurado que contiene preguntas cerradas y abiertas, estas últimas contribuyen a entender de manera integral el sentir de la ciudadanía. Los resultados, con un nivel de confianza igual al 95%, tienen un margen de error de 2.8 puntos.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!