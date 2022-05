Estado panameño deberá pagar $45 millones por caso armado

El Estado panameño deberá pagar unos 45 millones de dólares, tras perder un arbitraje con el Consorcio Condotte, dentro del caso armado New Business, manifestó el abogado Roiniel Ortiz.

El jurista añadió que dentro de la investigación por este caso, las autoridades dijeron que parte de la plata, que este consorcio había cobrado por sus servicios al Estado, era ilícita y había sido usada para pagar la compra del medio de comunicación Epasa.

Ortiz agregó que cuando se hace la auditoría por esto, se van a un arbitraje y Condotte ganó la demanda contra el Estado panameño y se gana 45 millones de dólares.

"Estos 45 millones de dólares los va a tener que pagar Kenia Porcell, su grupo de fiscales y Juan Carlos Varela, porque son 45 millones que tiene que pagar el Estado fuera del contrato que se habían ganado y que habían ejecutado en debida forma", expresó.

De forma puntual, el defensor de Ricardo Martinelli señaló que se ha querido insinuar que el exgobernante compró el medio de comunicación de manera ilícita, algo que ha sido echado por tierra con toda la documentación aportada. Añadió que el exmandatario aportó de un plazo fijo, que mantiene por unos 9 millones de dólares, para pagar su parte de esa compra.

Sumado a esto, el letrado indicó que dijeron que el periódico se compró con dinero del Estado.

"Decían que era plata de Transcaribe, la empresa de los hermanos Ochy, pero resulta que el dinero sale una auditoría de la Contraloría, que es enviada a la Fiscalía de Cuentas, para su investigación, luego al Tribunal de Cuentas y se determina al final del camino que el dinero recibido por el señor Ochy, producto de su contrato con el Estado era dinero lícito", sentenció. '

instituciones certificaron que Martinelli no está siendo investigados por lesiones patrimoniales. 4

al 6 de julio próximo fue reprogramo la audiencia del caso New business.

Esta decisión fue apelada y se fue a reconsideración, en la cual se confirmó que el dinero del señor Ochy es lícito.

Sumado a esto, Ortiz señaló que el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Cuentas certificaron que el expresidente Ricardo Martinelli no es objeto de ninguna investigación o auditoría dentro del caso New Bussines.

La Contraloría el pasado 8 de febrero, certificó que no había recibido ninguna solicitud de auditoría por parte de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada dentro del caso New Business, esto frente a una petición urgente realizada por el abogado Roiniel Ortiz, defensor de Ricardo Martinelli dentro de este proceso.

"Sobre el particular, tenemos a bien informarle que la Contraloría General de la República no ha recibido ninguna solicitud de auditoría procedente de autoridades de investigación referente a la causa señalada y no se ha realizado ninguna auditoría ni se ha emitido ningún informe al respecto", narra una carta enviada por Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de esta institución al abogado Ortiz.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas señaló que Martinelli no mantiene, ni ha sido procesado por dicha entidad. Mientras que la Fiscalía de Cuentas también certificó que no ha sido investigado.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez recordó cómo inició este caso, donde en un periodo de incidencias el exdiputado Jorge Iván Arrocha, siguiendo instrucciones de Varela, denunció la compra del periódico.

Pérez dijo que esto se hizo porque Juan Carlos Varela se quería quedar con el Grupo Epasa.

Hay que recordar que el caso New Business forma parte de los procesos armados por la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell y su grupo de fiscales.

