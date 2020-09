Ex aliados de Kenia Porcell en el Ministerio Público no deben investigarla

El hecho de que a la exprocuradora Kenia Porcell la investiguen los que hasta hace poco fueron sus subalternos sigue generando desconfianza entre algunos juristas, que afirman que las pesquisas en su contra están totalmente "paralizadas".

También dudan de que estos fiscales sean capaces de realizar investigaciones independientes en contra del expresidente Juan Carlos Varela y sus allegados, quien ejercía una injerencia directa sobre Porcell y varias actividades del Ministerio Público.

En total son más de una veintena de denuncias que reposan en las distintas fiscalías que en su mayoría siguen dirigidas por fiscales polémicos que en el pasado mostraron cercanía con Varela, Porcell y otros.

Poco han sido los cambios que ha realizado el actual procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, a lo interno del Ministerio Público desde que asumió el cargo en enero de este año, luego de que Porcell renunció tras la aparición de las filtraciones llamadas "Varelaleaks".

Ulloa solo ha nombrado en la Fiscalía Especial Anticorrupción a las fiscales Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, quienes reemplazaron a Zuleyka Moore, trasladada a Panamá Oeste, y Vielka Broce, quien se acogió a su jubilación.

Para Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, es evidente que las investigaciones contra Porcell están paralizadas.

"Al día de hoy, no es que los procesos se están mostrando lentos, al día de hoy es que los procesos no se están moviendo, no se mueven las investigaciones contra Kenia Porcell y otros, por lo que creo que esa es una gran deficiencia que tenemos", expresó.'

Frente al hecho de que actualmente los mismos fiscales que manejaron investigaciones contra adversarios políticos de Varela, sean los que los tengan que investigarlo a él y a Porcell, Rodríguez indicó que esto es algo que no puede ser.

"No puede ser que quienes fueron subalternos en algún momento de la señora exprocuradora Porcell, sean las mismas personas que la tengan que investigar al día de hoy, yo creo que se tiene que nombrar un fiscal especial o poner a alguien que efectivamente no haya estado dentro de ese rol y que sea objetivo y transparente en cuanto a las investigaciones", explicó el jurista.

Agregó que al final lo que los panameños esperan es que se aplique la Ley, la Constitución Nacional y que aquellas personas que son responsables de algún hecho, paguen por ello.

Añadió que mientras las mismas personas estén al frente de estas investigaciones, no hay confianza de que puedan llegar a un feliz término.

"Esto, porque no hay confianza, ni transparencia por parte de estos fiscales y creo que ya al pueblo panameño se le está acabando la paciencia", puntualizó.

Poco avance

En el caso del expresidente Juan Carlos Varela, quien fue indagado e imputado de cargos por el caso Odebrecht, su interragotario fue hecho por la fiscal Ruth Morcillo, la misma que aparece junto a él en una foto en la Presidencia de la República, al igual que las fiscales Tania Sterling, Vielka Broce y Zuleyka Moore, a quien designó e su momento para el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Este ha sido el único proceso de Varela que ha mostrado algo de avance, al menos públicamente, pues el mismo mantiene 16 denuncias más en el MP, de las cuales se conoce poco.

Mientras que en el caso de Porcell, quien mantiene unas ocho denuncias abiertas, la única que ha mostrado algo de avance es la que se le lleva por la compra del Metabuscador.