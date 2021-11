Expresidente Ricardo Martinelli denuncia presiones al Tribunal de Juicio en caso Pinchazos

La defensa estaba preparada para que ayer se dieran los alegatos, en la parte final de la audiencia que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso 'Pinchazos', sin embargo, al final las juezas decidieron dejarlos para el próximo lunes, 8 de noviembre, en horas de la tarde.

La parte querellante se excusó, argumentando que quieren llevar a las supuestas víctimas para que se expresen.

"Dijeron que querían habilitar fiestas patrias, que sesionaramos el martes, domingo y en horas extras, y cuando les dijimos vamos al alegato, dijeron 'no podemos', porque son flojos y los vamos a vencer el lunes", planteó el abogado Alfredo Vallarino.

Al concluir el interrogatorio al perito Alejandro Hernández, los abogados de Martinelli realizaron dos solicitudes, siendo la primera que este mismo lunes se efectuaran los alegatos, en horas vespertinas.

La segunda solicitud consistió en que los alegatos del caso Pinchazos fueran públicos y se retransmitieran por los medio masivos que así dispusieran.

Tanto a la fiscalía como la parte querellante les pareció improcedente las peticiones de la defensa de Ricardo Martinelli, al considerarlas apresuradas y reiterando que las supuestas víctimas deseaban intervenir.

Al final, la decisión de las juezas se mantuvo en que los alegatos se hagan el próximo lunes, desde las 2:00 p.m., día en que se espera que luego de estos, se conozca la decisión del Tribunal de Juicio del caso Pinchazos.

Con relación a la petición de que el juicio sea público, las juezas consideraron que ya se había decidido sobre este punto.

Sin embargo, para Martinelli, el hecho de que el juicio no se pueda retransmitir al mismo tiempo por medios externos al Sistema Penal Acusatorio (SPA) es debido a que no se atreven, porque ha sido un show mediático y político, debido a que no quieren que se sepa la verdad.

"Ninguna prueba me identifica, me señala a mí. Todas fueron fabricadas por Rolando López, alias 'Picuiro'; por eso, no quisieron abrir la diligencia digital, por eso no quieren que ustedes se enteren, que sea el juicio público", precisó.

En tanto, el abogado Alfredo Vallarino manifestó que la fiscalía y la parte querellante, en ninguna de sus pruebas periciales, pudieron vincular a Martinelli.

Añadió Vallarino que escondieron las evidencias digitales y en 3,245 páginas de pruebas documentales no hay una que mencione al expresidente.

Justicia en juego

Ricardo Martinelli consideró que el pueblo panameño y su persona han sido las grandes víctimas del proceso político que se le lleva.

"Al pueblo le quitaron la esperanza, le truncaron su progreso y le mataron sus sueños, todo por la venganza absurda de un hombre lleno de odio", dijo Martinelli.

Agregó Martinelli que, en su caso, lo encarcelaron dos años ilegalmente, lo enjuiciaron dos veces sin siquiera haber sido imputado, y persiguieron a toda su familia, además de intentar quebrar sus empresas.

"Es hora ya de detener esta persecución y esta destrucción por la justicia y por Panamá", exclamó el empresario y político.

Y es que para Martinelli la justicia panameña está en juego, debido a la manipulación política del proceso que se le sigue.

"Vamos a demostrar aquí que todo esto es un show. Estos tipos son unos farsantes y están dilatando toda esta cosa, para robarse este país, contrariamente a que haga justicia para que vengan los inversionistas, haya inversión, se recauden más impuestos y haya más trabajo para todos ustedes", sustentó Martinelli.

