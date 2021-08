Filtran documentos para perjudicar a Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli es el único ciudadano panameño que no ha sido imputado de cargos y que se le busca condenar en un doble juzgamiento en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Sidney Sittón, abogado defensor en este caso, manifestó que no puede haber una sentencia condenatoria en contra de Ricardo Martinelli, sin que este haya sido imputado de cargos.

Agregó que toda persona tiene derecho a recibir una imputación y es obligación del Estado ponerla en conocimiento de los hechos jurídicamente relevantes, algo que no se dio en el caso del exgobernate.

Contrario a esto, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía y Harry Díaz, avalaron en este caso la admisión de la querella como la imputación contra Martinelli, algo que ha sido catalogado por diversos juristas del país como una "aberración jurídica".

"Tiene que ser un fallo congruente con la imputación, con los hechos de la acusación y eso desemboca en un pronunciamiento o en una sentencia. Como no hubo imputación, no se conocieron esos hechos, no puede existir una sentencia contra Ricardo Martinelli, que conforme a la ley sea congruente", explicó.

El pronunciamiento de Sittón se da tras una publicación del diario La Prensa titulada: "El fallo de la discordia y la imputación consumada", en la que mencionan que el magistrado Cecilio Cedalise es el ponente de un fallo que resuelve un recurso de la defensa de Martinelli, relacionado al tema de la imputación.

Una información que es de carácter personal y que fue publicada por este medio, generando crítica por la forma en que la misma fue filtrada.'

¿Quién filtra los borradores de sentencia?, ¿porqué un medio de forma abierta, directa y sin límites, pública información que ha sido hurtada o sustraída de forma ilegal?, ¿el espionaje digital no es delito?, fueron tres interrogantes hechas por el abogado Ángel Álvarez, exquerellante en el caso de los supuestos pinchazos.

Álvarez reiteró que es evidente la inconstitucionalidad cometida al no haber imputado al exgobernate Martinelli dentro de este proceso.

"Hace 16 años, La Prensa y afines se opusieron a la demanda contra los pinchazos sin control judicial. La Corte falló inconstitucional. Hoy, nadie duda de la importancia de aquel fallo. Ahora, La Prensa y afines se oponen a la evidente inconstitucionalidad del salto de la imputación", explicó.

Otro jurista que reaccionó a este tema fue Isaac Barwerman, quien señaló que ahora entiende la postura de Martinelli en el tema de la no imputación.

"Después de leer el artículo, entiendo por qué el señor Martinelli insiste en que su caso está prescrito y con justa razón. Lo que dijo Díaz es contrario a Derecho y Mejía trata de justificar la no imputación diciendo que se comunicaron los cargos con la orden de detención.¡Wow!", expresó.

Bawerman de forma clara, indicó que estos dos exmagistrados ignoraron artículos fundamentales del Código Procesal Penal. "Estos colegas ignoraron completamente los artículos 481 y 280 del Código Procesal Penal. Si el legislador patrio hubiese querido que la imputación se dé de otras formas, así lo hubiera redactado. Parece que están leyendo otro Código. Falso que ante el pleno no se requiere imputar", dijo el jurista.

Por su parte, el propio expresidente Ricardo Martinelli señaló que están buscando destruir el sistema de justicia panameño al aplicarle la ley erróneamente a unos y a otros no, "las leyes son iguales para todos".

