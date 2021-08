Defensa de Ricardo Martinelli desarticulará pruebas viciadas en caso pinchazos

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, aseguró que está preparada para desvirtuar el débil caudal probatorio presentado hasta ahora por el Ministerio Público (MP), en el segundo juicio oral.

Versión impresa

Actualmente, el juicio se encuentra en la lectura del tercer cuadernillo y se estima que termine con esto entre los próximos 40 y 50 días hábiles, aseguró Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP).

Vallarino calificó de "engorroso" este tema, ya que se tiene que leer más de 3,500 fojas, algo que se espera sea un proceso bastante largo.

"Allí vamos a seguir, leyendo documentos en inglés, en israelí, sin cadena de custodia, que se van a volver repetitivos y exactamente después de 100 días gastados, en dos días se va a caer todo esto cuando ya la gente sepa exactamente de dónde sale esto, cómo esto se hizo desde la computadora de Rolando López Pérez", explicó.

Enfatizó que no hay ninguna prueba que vincule a Ricardo Martinelli con hecho ilícito alguno, algo que ha quedado demostrado por los testimonios de los testigos de la Fiscalía.

"Todos los testigos que han presentado no han vinculado a Ricardo Martinelli en este ilícito. Hay vídeos y grabaciones que constatan que el testigo protegido y el perito del Instituto de Medicina Legal no han implicado a Martinelli y se ha confirmado que hay pruebas, sellos y documentos alterados y que además no cumplieron con la cadena de custodia", reiteró.

El defensor indicó que se han presentado múltiples objeciones en la lectura de estos cuadernillos, ya que por ejemplo hay hojas que no cuentan con el sello del Instituto de Medicina Legal y se han presentado copias y no documentos originales, sin firma de los peritos.'

3,500

fojas, aproximadamente, deberán ser leídas en este segundo juicio oral. 46

es el número de la prueba con los documentos que están siendo leídos.

Añadió que hay que dejar claro que la prueba número 46 (los siete cuadernillos), en el volcado de la misma no participó la defensa del exgobernante.

VEA TAMBIÉN: Defensa de Ricardo Martinelli reitera pérdida de tiempo en juicio de doble juzgamiento

"Ricardo Martinelli desde el día uno que salió de la Presidencia pasó a tener condición de diputado del Parlamento Centroamericano y desde ese momento al mismo le aplicaba el Sistema Penal Acusatorio (SPA), no ningún otro sistema, si el exmagistrado, Harry Díaz quería utilizar esta prueba (la 46) tenía que hacer una incautación de datos al que se cita a la defensa, la parte querellante, la Fiscalía y se usa al Imelcf y los peritos de las partes, esa es la ley aplicable a Ricardo Martinelli" expresó.

Vallarino precisó que en este caso se ha querido traer copias de otro expediente diciendo que no tenían cadena de custodia y quererlas usar en este proceso, algo que el SPA no permite, "esto porque el expediente se llama 138-2015, si estas diligencias empezaron en el 2015 y a Ricardo desde el 2014 le aplicaba era el Sistema Penal Acusatorio".

El presidente de la AAPP agregó que los fiscales los mantienen perdiendo el tiempo. "Nos tienen aquí perdiendo el tiempo, no sé a qué ritmo van los fiscales", dijo.

En los 16 días que se tiene de estar celebrando este segundo juicio oral, el MP ha presentado un total de 10 pruebas testimoniales y cerca de unas 40 documentales, en su mayoría documentación de acciones de personal que se dieron durante la administración de Martinelli que no guardan ningún relación con el exgobernante.

VEA TAMBIÉN: Bases de Realizando Metas piden al procurador Javier Caraballo que saque a los fiscales corruptos

Luego de que se culmine con la lectura de los siete cuadernillos, la Fiscalía debe continuar con la presentación de sus testigos, por lo que se estima que este juicio pueda durar unos tres meses o más.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!