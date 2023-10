Formulan cargos a médicos cirujanos por homicidio culposo

A dos médicos cirujanos se les formularon cargos por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo, en calidad de autores.

Este caso guarda relación con hechos ocurridos el 16 de octubre de 2018, cuando el adulto mayor en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social (CSS) de la vía Transístmica.

Los familiares habían presentado una denuncia al considerar que el adulto mayor no recibió la atención oportuna.

Al inicio, el adulto mayor fue atendido en el Hospital Susana Jones, ubicado en Villa Lucre, luego se recomendó su traslado al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, por ser un caso más complicado.

En la audiencia, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yanina Mosquera, presentó la formulación de imputación de cargos, hecha por el Ministerio Público.

A los dos ciudadanos no se les decretó medidas cautelares, ya que no se reúnen los requisitos y no se observa el riesgo procesal de peligro de fuga, sustentado por el Ministerio Fiscal.



En esta audiencia de control de garantías efectuada hoy 11 de octubre, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Atzayensi Anderson.

La defensa técnica particular la ejercieron los abogados Militina Long y Carlos Herrera, mientras que la víctima fue representada por el abogado Julio Núñez.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!