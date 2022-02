¿Ignorancia absoluta o manejo político? ¿Qué hay detrás de la intención de violarle el principio de especialidad a Ricardo Martinelli?

Que jueces y fiscales se resistan a respetarle el principio de especialidad a Ricardo Martinelli se da por dos sencillas razones: por “ignorancia absoluta” o simple y sencillamente por lo que llaman en los diferentes despachos judiciales, “manejo político”, así lo manifestó el abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro.

Agregó que la doctrina más erudita, reiteradamente ha establecido pautas claras sobre lo que es la especialidad y cómo se aplica, que hoy por hoy, personas que ejercen cargos en el Ministerio Público o en Órgano Judicial cómo fiscal o cómo juez, interpretan de forma equivocada.

“Yo no encuentro otra explicación para que una persona que haya estudiado Derecho , que ejerza un cargo de fiscal, juez o magistrado no interprete y aplique un principio que es sencillo, que no necesita de muchas explicaciones cómo es el principio de la especialidad”, señaló.

El experto volvió a reiterar que le guste o no a algunas personas, Ricardo Martinelli sigue manteniendo vigente el principio de especialidad.

“El principio de la especialidad, nos guste o no, se aplica en el caso de Ricardo Martinelli de forma total, indiscutible y rotunda. El problema ya no es el principio de la especialidad, el problema es que se está interpretando una figura jurídica porque se trata de una persona en particular, que es Ricardo Martinelli Berrocal”, expresó.

De forma clara, enfatizó que un proceso judicial se ha convertido en un tema de decisión política, en el cual quienes están llamado a dirimir los conflictos judiciales en consonancia con la Constitución, están entrando en ese rejuego político.

“Eso es peligroso porque resquebraja la credibilidad más de lo que está de los órganos llamados a impartir justicia”, sentenció.

“Esto solo ocurre en Panamá, yo quiero creer que es un tema de manejo político, lo cual no exime al fenómeno de los riesgos, porque si se está decidiendo un proceso por compromisos o cálculos políticos, eso es equivocado”, puntualizó.

El experto explicó que el principio de especialidad ha entrado en este debate, porque es Ricardo Martinelli, ya que según él, si fuera cualquier otra persona el mismo ya se hubiese aplicado sin ningún problema, cómo técnicamente se ha venido haciendo en otros procesos.

En reiteradas ocasiones, juristas han señalado que el principio de especialidad es básico, en las obras de derecho de los autores y estudiosos más connotados, queda claro que la persona extraditada, no puede ser juzgada, procesada, condenada, ni encarcelada por otra causa penal diferente a la cual se expuso para que se diera la extradición.

