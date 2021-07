Indicios presentados en juicio a Ricardo Martinelli no cumplieron con la cadena de custodia

Los indicios digitales e informáticos presentados en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de supuestas escuchas telefónicas ilegales, no tuvieron cadena de custodia y muchas de ellas presentan alteraciones que las anularían.

La cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posiblemente delictuosos, para su total eficacia procesal.

Sin embargo, en el acta de constancia de los indicios presentados por la fiscalía en el juicio contra Ricardo Martinelli se prueba que no hubo cadena de custodia y que muchas de esas muestras están alteradas o manipuladas. Esto debería invalidar todas las pruebas informáticas o digitales presentadas por la fiscalía.

"Se hace constar que los indicios sobre los cuales se realizó proceso de copiado, tanto el día de hoy como el de ayer no se mantienen formato de cadena de custodia, por lo que no se entregó copia de ello al licenciado (Luis) Camacho", señala textualmente el acta de manejo de los indicios que llevó la fiscalía al juicio, la cual ni siquiera cuenta con la referida bitácora de quienes tuvieron acceso a esas muestras. Incluso esta acta fue reconocida y firmada por la fiscalía.

"En la revisión nos percatamos que los discos que mantenían error al ser copiados mediante otra técnica ocasionó la variación de los datos", señaló el abogado Luis Camacho en el acta de levantada.

Camacho indicó que ahora que la defensa tuvo acceso a los indicios presentados por la fiscalía se probó en el acta de constancia de manejo de los indicios que ninguna de las piezas informáticas tuvo cadena de custodia.

Dijo que ello significa que la fiscalía no puede dar certeza en este juicio de que los indicios informáticos presentados contra el expresidente Martinelli no fueron alterados o manipulados antes de presentarse al segundo juicio, por lo que se trata de piezas que no deben tener ninguna validez para el tribunal.

En el primer juicio, el mismo testigo protegido aceptó que había indicios alterados, y que una de las computadoras tenía como autor al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López.

Ahora la manipulación de los indicios es mayor ya que se alteraron todos los valores, por ejemplo en la evidencia N.6 se habla de 10 CDs rotulados y 3 sin rotular, y ahora registran con 11 rotulados y 2 sin rotular. Además se pudo demostrar que hay CDs que marcan error, hay discos duros dañados y otros discos duros están en blanco.

Camacho destacó que el juicio a Ricardo Martinelli no ha sido solo el único que se ha dado de forma irregular sin una imputación, sino que también ha sido el único en el que la fiscalía ha presentado una evidencia que no tiene cadena de custodia, algo fundamental.

Principio de la cadena

Al respecto, David Villarreal, perito en criminalística que laboró por 25 años en la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), explicó que el principio de la cadena de custodia radica en que lo que uno levanta en una escena del delito y lo que examina es lo que se presenta en el tribunal de juicio, lo que lleva un procedimiento que involucra la preservación, documentación de lo examinado, almacenamiento y, posteriormente, la presentación en la audiencia.

Si dentro de ese procedimiento la evidencia se altera, se rompe la cadena de custodia y ésta se contamina.

"Al contaminarse ya no tiene valor probatorio. Si el perito examinó la evidencia y establece que tiene alguna violación o alteración, no se hace responsable de lo que le está presentando a la corte como evidencia", detalló.

La contaminación de la evidencia pasa por manipular cualquier indicio que fue examinado y se manda al almacén de custodia.

"Cuando me lo presentan en la corte y me preguntan si ese fue el indicio que yo examiné, tengo que establecer primero que no fue violada la cadena de custodia y que lo que me presentan es el mismo indicio que se levantó y que yo examiné", indicó el especialista.

