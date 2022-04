Interponen amparo de garantías constitucionales contra proyecto del nuevo Mercado de Mariscos

Un amparo de garantías constitucionales contra el proyecto del nuevo Mercado de Mariscos, que impulsa el alcalde José Luis Fábrega, interpuso Luis Pinedo de Consulta Ciudadana.

Con este recurso Pinedo busca que se detenga el avance del proyecto, debido a que es inconsulto e innecesario.

Explicó que con este proyecto se la viola la consulta ciudadana, la audiencia pública y el presupuesto participativo.

"Es una violación a la ley, al no permitir la participación ciudadana en un proyecto que no es de Calidonia, sino que involucra toda la ciudad de Panamá, hay que repetir la la misma fórmula que se hizo con el proyecto de la playa", destacó.

Considera que el problema no son los proyectos, aunque es notorio los problemas que el Mercado de Mariscos le van a causar a esta ciudad, sino que se está violando toda participación ciudadana, todo derecho del ciudadano a decidir las obras de su comunidad. "No hay ninguna comunidad en este país que haya pedido un Mercado de Mariscos, si nadie lo ha pedido entonces no se puede incluir dentro del presupuesto porque así lo dictamina la ley, el presupuesto municipal es un presupuesto participativo".

Agrega que no es una prioridad porque ya se cuenta con un Mercado de Mariscos, sumado a ello hay una falta de presupuesto. "Cada uno de los ciudadanos que representan a los 26 corregimientos no pidieron ese mercado y si no lo hicieron no pasó por el filtro de la consulta ciudadana y eso requiere un amparo de garantías constitucionales".

Plantea que al igual que la playa, en su momento, con este amparo que se presenta en contra del Consejo Municipal de Panamá por aprobar un proyecto sin adherir la participación ciudadana y si el juzgado admite el recurso se suspende el proyecto automáticamente.

Recuerda que una vez admitido el amparo, el juzgado le dará la oportunidad al Consejo Municipal de Panamá y a la Alcaldía a hacer sus descargos para ver si pueden continuar con su proyecto, pero lo suspende.

Recalcó que un nuevo Mercado de Mariscos no tiene nada que ver con la vialidad, y así lo han dado a conocer expertos.

"Me parece absurdo que se siga repitiendo que un Mercado de Mariscos va a quitar los tranques en la ciudad, eso, según él es jugar con la inteligencia del ciudadano.

Recomienda que el actual Mercado de Marisco se adecúe, que ello podría costar unos cuatro millones de dólares, lo cual ahorraría costos y no generaría tanta incomodidad a la ciudadanía.

Ya la Alcaldía de Panamá subió la licitación del nuevo Mercado del Mariscos por un monto de 43 millones de dólares.

