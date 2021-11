Italo Antinori : 'Aceptar los resultados judiciales es consustancial a vivir en un Estado de Derecho'

El doctor Italo Antinori, primer Defensor del Pueblo de Panamá, hizo un llamado a evitar el odio, la crispación, la protervia y el rencor tras el veredicto que absuelve al expresidente Ricardo Martinelli del caso pinchazos.

"Aceptar los resultados judiciales- nos gusten o no- es consustancial a vivir en un Estado de Derecho y promueve la paz social. Con odios incontrolables y paroxismos desenfrenados no se puede reconstruir un país porque el odio destruye, jamás construye", agregó.

Antinori, ante múltiples consultas, reiteró la vigencia del artículo 179 del Código Procesal Penal, el cual establece puntualmente que contra la decisión a favor del exmandatario no cabe recurso alguno, por lo que su contenido y sentido queda en firme.

Antinori subrayó que el párrafo final del artículo 179 del Código Procesal Penal, establece puntualmente que:

"Cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno".



De acuerdo con Antinori, ello significa que:

1-. Que la resolución dictada donde se declaró al expresidente Ricardo Martinelli como "no culpable" es final, definitiva y obligatoria.

2. Contra tal decisión "según lo establece el precitado artículo" no cabe recurso alguno, por lo que su contenido y sentido queda en firme.

A pesar de lo que dicta el Código Procesal Penal, el exfiscal de la causa y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz (quien se saltó la imputación en el proceso), y el querellante Carlos Herrera Morán, se han atrevido a decir que contra la decisión del Tribunal de Juicio, caben recursos.

Hay que recordar que Martinelli fue absuelto a principios de semana. Dentro de la lectura del fallo de las juezas destacan la falta de elementos probatorios, tantos testimoniales como periciales y hasta documentales que convencieran al tribunal, así como la debilidad de las pruebas que presentó el Ministerio Público, incluyendo su testigo protegido.

El odio y la envidia los mata. Esos pocos haters han hecho que tenga la popularidad que tengo y peor aún han perdido su credibilidad y objetividad. Favor no me suelten nunca y como no pueden conmigo se meten con la familia. Aprendan marketing y lo que es la victimización. Gracias https://t.co/YcoF6JGSh7— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) November 11, 2021