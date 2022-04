Justicia Comunitaria de Paz: entre fallos y la necesidad de cambios

La Justicia Comunitaria de Paz, que fue implementada en Panamá en 2016, con el objetivo de dirimir asuntos comunitarios que admitía una conciliación o una mediación, ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, por la manera en que se ha desnaturalizado la figura.

Tanto ha sido la polémica surgida en este tema, que diversos sectores plantean la necesidad de realizar cambios que vayan enfocados en mejorar la Justicia Comunitaria de Paz.

¿En qué consisten los cambios?, ¿En qué está fallando?, ¿Se logró el objetivo con el cambio de las figuras de corregidores a Jueces de Paz?, son interrogantes que han surgido en los últimos meses en torno a esta figura.

Ante los cuestionamientos surgidos sobre las funciones que ejercen los jueces de paz, recientemente la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, expresó que presentará ante la Asamblea un proyecto de ley dirigido a hacer mejoras a la justicia de paz.

Indicó que este proyecto de ley fue ampliamente debatido y se presentó ante el Consejo de Gabinete para su debida aprobación.

Sumado a esto, el defensor del Pueblo, el abogado Eduardo Leblanc, anunció que se maneja ejecutar algunos cambios en los concursos para escoger a los jueces de paz.

Además, denunció la hostilidad de algunos de estos funcionarios encargados de mediar en los conflictos que surgen en las distintas comunidades.'

2016

fue implementada la Justicia de Paz, reemplazando a las corregidurías. 3

jueces fueron declarados hostiles por sus actuaciones en los cargos que ocupan.

Leblanc hizo referencia a algunos caso en los que han estado envueltos algunos jueces de paz, como el de una supuesta violación por parte de uno de estos funcionarios a una menor de edad en la comarca Ngäbe Buglé. También otro funcionario que ordenó el arresto de una persona, porque se negó a salir de un estacionamiento en horas de la noche, actuando en forma inquisitiva, cuando su deber es tratar de encontrar solución a este tipo de conflicto.

El defensor de manera puntual dijo que ellos no son corregidores.

El objetivo no se cumplió

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), el objetivo que se estaba buscando con cambiar la figura de los corregidores por jueces de paz, no se está cumpliendo.

Esto, según él, porque la ley que creo la Justicia de Paz, estableció una filosofía concreta sobre cuál era el papel de los jueces de paz.

"Ese papel no era dirimir asuntos litigiosos de la esfera penal, ni civil judicial, sino que era exclusivamente para dirimir asuntos comunitarios de índole que admitía una conciliación o una mediación, el problema es que las funciones asignadas desconocen las capacidades reales de las estructuras denominadas Casa Comunitarias de Justicia de Paz", explicó.

Agregó que esto lo que quiere decir es que no se puede pretender que en una Casa de Paz, se tramite un asunto penal, cuando ellos no tienen la estructura ni el presupuesto para dirigir investigaciones, así sea de poca monta.

"Es un tema de la desnaturalización de la figura de los jueces de paz y es allí donde entran las exigencias de la sociedad, que lo que quiere es que se le resuelva sus asuntos comunitarios, de forma especializada".

De manera puntual, Araúz señaló que si se logra que de la Justicia de Paz se excluya todos los asuntos penales de delitos menores y el Ministerio Público asuma esa responsabilidad, se empezaría a desahogar el ritmo de trabajo de los jueces de paz.

"Si usted además de esto le quita todos los asuntos que son competencia de Juzgados Municipales Civiles, como lo son cobro de cuotas de PH y de distintas índoles, usted empieza a mostrar que el juez de paz se queda directamente para lo que se debe mediar", expresó el letrado.

Sin embargo, el presidente del CNA, enfatizó que si se hace esa separación, quedaría un eslabón en donde hay un tipo de asuntos que requieren herramientas coercitivas, para el que requiere esto en la esfera comunitaria.

"La figura en su naturaleza no estuvo diseñada para eso, es decir falta la creación de quien va a cumplir el rol de coerción en la comunidad, porque al leer la Ley de Justicia de Paz se descubre que nunca fue diseñada para ejercer un rol coercitivo, por eso la desaparición de las corregidurías cada día tiene mayor visión de que no era desaparecer a las mismas, sino que era quizás haber creado la instancia paralela destinada para asuntos coercitivos, porque la comunidad lo que reciente es que el juez de paz tiene que mediar todo tipo de asuntos y al final no da respuesta de nada", puntualizó.

Ante esto, Araúz precisó que el real problema es que la figura de los jueces de paz fue desnaturalizada y al pasar esto, tiene cuestionamientos de competencia y de eficacia.

Al suceder esto, el presidente del CNA, señaló que urgen hacer cambios en la Ley de Justicia de Paz, para delimitar su competencia.

"En razón de esto, hay una serie de vacíos con los que los jueces de paz tienen que coexistir y al final son los que ponen la cara en un conflicto, son los que intentan sobrellevar lo que sucede en las comunidades y allí es donde surge el conflicto sobre su rol, por lo que quedan inmerso en cuestionamientos por arbitrariedad, por falta de sustento, pero esto sucede porque se tiró a un funcionario a lidiar con los vacíos de una ley y la carencia del presupuesto", concluyó.

