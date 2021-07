Magistrado Hernán De León reitera que no se violaron sus comunicaciones

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, negó que le hubiera confesado a la entonces procuradora general, Kenia Porcell, que grabaron sus conversaciones privadas.

En agosto de 2018, Porcell convocó una conferencia de prensa para denunciar que, en una conversación privada, su amigo y presidente de la Corte Suprema en ese momento, Hernán De León, le confesó que lo habían grabado.

Sin embargo, ayer De León aseguró que eso nunca ocurrió. "Eso lo dijo ella, o lo dice ud., yo nunca dije eso, eso lo dijo ella, yo jamás, yo nunca dije eso. La convesación privada, es privada, es lamentable lo que ella hizo bajo los principios de la ética", enfatizó De León.

No es la primera vez que De León desmiente a Porcell, quien no pudo probar su denuncia al respecto.

El magistrado hizo esta aclaración a su salida de la intervención que tuvo ante la Comisión Especial de Evaluación de los 77 aspirantes a una magistratura principal en la Corte.

De León aspira a reelegirse en el cargo.

La denuncia que hizo Porcell en su momento motivó que el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Neftalí Jaén, presentara en la Asamblea Nacional una denuncia penal contra los entonces magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz, por la posible comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

10

de agosto de 2018, De León aseguró que no había constancia de que sus comunicaciones hubieran sido violadas. 2

magistrados fueron denunciados por estas supuestas grabaciones.

Jaén basó su denuncia en que entre los hechos narrados por Porcell ella destaca, en el minuto 3 con 5 segundos, la frase: "… le agregué, cómo quedan los criterios del magistrado Harry Díaz y del magistrado Jerónimo Mejía… allí se pone las manos en la cabeza y me dice: tú sabes, eso… y dice unas palabras sucias, esos, me grabaron, me grabaron … yo le dije: de qué hablas… quién te grabó… y si lo hicieron presenta tu denuncia…".

Ayer en su comparencia ante la Comisión Evaluadora, De León dijo que el tema de la justicia oportuna es relativo, porque unos aseguran que sí existe y otros que no.

