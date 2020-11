Maltrato animal es la antesala para los psicópatas y futuros criminales

¿Un maltratador de animales, es un homicida en potencia? "Eso es ciertísimo", enfatiza el exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas, en momentos en que la crueldad contra los animales encabeza los delitos ambientales en Panamá.

La sociedad panameña ha sido estremecida durante los últimos años por el sadismo con que algunas personas maltratan a animales domésticos y de trabajo.

Aunado a esto, preocupa que las estadísticas del Ministerio Público de 2020 sobre delitos contra el medio ambiente ubican en segundo lugar al maltrato animal, con 146 casos, solo con dos por debajo de uno tan abarcador, como es atentar contra los recursos naturales.

La crueldad de los delitos contra los animales parece no tener límite. Ahorcamientos, ejecuciones con armas de fuego, quemados, envenenados y condenados a morir de hambre y de sed bajo las inclemencias del tiempo, son algunos de los casos denunciados.

El experimentado médico forense, Humberto Mas, no se guarda nada cuando habla sobre los maltratadores de animales.

"No es al 100%, pero el que lo hace por sufrimiento propio y por tener un goce sádico, ese termina siendo un criminal, eso lo dicen todos los libros de sicología y psiquiatría", advirtió.

"Eso es ciertísimo, toda persona que desde su niñez goza con el sadismo de hacerle maldad y maltrato a los animales, desde el más pequeño al más grande, siempre termina involucrado en crímenes violentos y esas cosas", reforzó.'

Mas, es un curtido médico forense que ha participado en la investigación de los crímenes de personas más atroces cometidos en Panamá durante años.

Pero esta conducta ha sido investigada por prestigiosas organizaciones. La revista Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law publicó que estos maltratadores suelen sufrir trastornos de personalidad antisocial y abusan de sustancias.

Añade que la mitad de las personas que practican conductas sádicas contra animales, en menos de 10 años, pueden convertirse en criminales.

Y causa preocupación también que entre los casos más crueles de maltrato animal registrados en los últimos años en Panamá, figuran como responsables menores de edad y jóvenes. "Son psicópatas en potencia, si desarrollan ese ego que tienen... la psicopatía es un mal genético, eso es cierto", explicó Mas.

Y el forense habla sobre las familias en donde el padre incurre en sadismo animal y luego sus hijos gozan maltratando animales.

"Si un padre sorprende a un niño en esto, tiene el deber de educarlo y un padre que hace una atrocidad con un animal debe saber qué potencial tiene su hijo", enfatizó.

Y no se trata de falta de leyes, en Panamá rige la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, que en 23 artículos dicta los derechos que tienen las mascotas y los animales de trabajo. Es una norma abarcadora que en su momento las organizaciones protectoras de animales consideraron como una barrera al maltrato animal.

Sin embargo, la gran mayoría de los casos penales por maltrato animal terminan en multas de entre $100 y $200.

Mas estima que debido al aumento de los casos y la saña, el Estado debería considerar la posibilidad de endurecer las penas.

"La sociedad panameña debe preocuparse por el aumento de estos delitos. Mira ese tipo que mató a dos perros por gusto, entró a un albergue y le cortó el pene a un perro en Chiriquí", dijo.

"El problema es que no pasa nada, ahí está el caso del hombre que mató a un gato, y que era doctor, y solo pagó una multita", reclamó.

Y para los que aseguran que esta conducta se debe al estrés que produce el encierro por la pandemia de COVID-19, Mas les tiene un mensaje claro: "Esa conducta no tiene nada que ver con el encierro de la pandemia, esa conducta se da con pandemia o no".